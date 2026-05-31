Уехал из России, чтобы попасть на ЧМ, но провалился на родине: и зачем Жерсон покидал «Зенит»

«Зенит» в сложнейшем для себя сезоне все же зацепил золото РПЛ. Главными героями неожиданно стали не многомиллионные латиноамериканцы Луис Энрике, Дуран, Джон Джон и прочие дорогущие активы клуба, а, например, Денис Адамов, ставший одним из лучших киперов розыгрыша. Джокером снова выступил Ерохин, много ассистировал, пожалуй, один из главных талантов поколения Глушенков (10 передач), а главным бомбардиром вовсе стал Александр Соболев (10 голов).
Кажется, давно у «Зенита» не было настолько непродуктивной трансферной кампании. С финансовой точки зрения принято считать, что трансферы не сильно нанесли урон бюджету клуба. Вместе с тем, и помочь сильно они не смогли. Если по весне самым провальным трансфером стал колумбиец Джон Дуран, который даже не поехал на последний выезд клуба в Ростов, то осенью им однозначно стал бразилец Жерсон.
Счастье «Зенита», что эту сделку клуб смог хотя бы отбить.
Жерсон не хотел переезжать в Россию. Вернулся на родину всего через полгода
Психологию бразильского хава по полочкам разложил агент Сергей Новиков, участвовавший в организации перехода футболиста в «Зенит». Он рассказал, что Жерсон нуждался в большем внимании, чем ему уделяли в России:
«Жерсон — та фигура, которая очень любит внимание к себе. Да и самого себя он тоже очень любит. А в России ему внимания не хватало. Жерсону нужен прямо чрезмерный интерес со стороны прессы, фанатов. А о его переходе в “Крузейро” сейчас говорят и говорят. Это такая семья, которая зависит от пиара. Это часть их жизни, часть их карьеры. Жерсон — большой игрок и профессионал, а еще он актер в душе.
В «Зените» они заработали деньги. Жерсон попробовал, сделал шаг и понял, что это не его история. Если бы не было чемпионата мира в этом году и он бы не потерял место в команде, то, может быть, до конца года он бы и остался. Но на второй день пребывания в Санкт-Петербурге Маркао и Жерсон четко сказали, что задержатся тут до зимы максимум", — резюмировал Новиков.
Оно и ясно: в планах Жерсона было попасть на ЧМ через ссылку в Россию. Однако примерно сразу все пошло не по плану: еще летом он стал терять место в старте, а потом и вовсе получил травму, из-за которой выбыл на два месяца. После этого Семак старался внедрить хавбека в состав, но получалась так себе: от его вылазок в старте было не так много профита (2 гола в РПЛ — «Акрону» и «Оренбургу»), да и полных матча у него всего два.
Это явно не то, на что рассчитывали в Петербурге, когда вываливали за футболиста 25 млн евро. Сергей Семак так и не нашел применения дорогущему легионеру, а тот, и так не особо желавший играть в России, окончательно погас. В осеннем «Зените» это было сделать особенно просто: там страдали многие, в том числе Соболев, ставший героем весны.
Даже после камбека в Бразилию карьера Жерсона не завелась: все еще страдает
Очевидно, вызов в сборную — честь для любого футболиста, тем более — для бразильца. Желание Жерсона вернуться в среду, откуда можно будет получить шанс сыграть под руководством Анчелотти, абсолютно ясное. Только вот, как оказалось, не судьба.
«Зенит», по словам известного Фабрицио Романо, получил от «Крузейро» 30 млн евро по формуле 27+3. Все ждали, что Жерсон вернется в прайм, настреляет и раздаст в привычной для себя лиге, а потом и дождется заветного вызова. Но — увы: сначала ультрас «Фламенго» (за этот клуб бразилец играл до евротура) освистывали и его, и его отца, называли «наемником» и посылали прямо с трибун, а потом и сама игра бразильца заметно скатилась.
У Жерсона все еще ноль голов и три ассиста в Бразилии после того, как он зимой вернулся из России. Для футболиста, за которого заплатили как минимум 27 млн евро, цифры, прямо говоря, стыдные. Неудивительно, что звонка от Анчелотти хавбек так и не дождался.
«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с “Крузейро”, — зимой рассказывал агент футболиста Андре Кюри. Что же — ни титулов (кроме чемпионства внутри штата), ни вызова в сборную, безусловно, талантливый футболист так и не заслужил.
Денис Лебеденко