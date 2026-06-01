Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Двукратный обладатель «Золотого мяча» Киган сообщил о раке четвертой стадии

В январе бывшему главному тренеру сборной Англии диагностировали рак брюшной полости.

Источник: Getty Images

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Двукратному обладателю «Золотого мяча», трехкратному чемпиону Англии по футболу Кевину Кигану диагностировали рак четвертой стадии. Комментарий Кигана приводит телеканал BBC Sport.

Ранее ТАСС сообщал, что Кигану диагностировали рак брюшной полости в январе текущего года.

«Я попал в автомобильную аварию, и в результате мне пришлось перенести операцию. Во время обследования перед операцией выяснилось, что у меня рак. Врачи сказали, что у них есть первоклассный специалист по борьбе с моей болезнью, а именно с раком четвертой стадии. Он сказал: “Кевин, есть новый вариант лечения с невероятно высоким процентом успеха”. На вопрос “Какой это процент?” он сказал — “33%”. Я думал, что будет 60% или 90%. Но я все еще здесь», — сказал Киган.

Кигану 75 лет. В качестве игрока он выступал за английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемтон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун сити». В составе «Ливерпуля» Киган стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он выиграл чемпионат и Кубок Германии. В 1978 и 1979 годах Киган выиграл «Золотой мяч».

После завершения профессиональной карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.