Двукратный обладатель «Золотого мяча» Киган сообщил о раке четвертой стадии

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Двукратному обладателю «Золотого мяча», трехкратному чемпиону Англии по футболу Кевину Кигану диагностировали рак четвертой стадии. Комментарий Кигана приводит телеканал BBC Sport.
Ранее ТАСС сообщал, что Кигану диагностировали рак брюшной полости в январе текущего года.
«Я попал в автомобильную аварию, и в результате мне пришлось перенести операцию. Во время обследования перед операцией выяснилось, что у меня рак. Врачи сказали, что у них есть первоклассный специалист по борьбе с моей болезнью, а именно с раком четвертой стадии. Он сказал: “Кевин, есть новый вариант лечения с невероятно высоким процентом успеха”. На вопрос “Какой это процент?” он сказал — “33%”. Я думал, что будет 60% или 90%. Но я все еще здесь», — сказал Киган.
Кигану 75 лет. В качестве игрока он выступал за английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемтон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун сити». В составе «Ливерпуля» Киган стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он выиграл чемпионат и Кубок Германии. В 1978 и 1979 годах Киган выиграл «Золотой мяч».
После завершения профессиональной карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.