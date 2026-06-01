Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.33
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.63
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.20
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.35
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Журналист Le Parisien: «ПСЖ» предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска"

Журналист Le Parisien Бенжамен Куаре рассказал о возможном продлении «ПСЖ» контракта с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Источник: Getty Images

Голкипер выступает за парижан с 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029-го. В феврале появилась информация, что зарплата россиянина составляет 250 тысяч евро в месяц.

«Насколько мне известно, “ПСЖ” предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска. Так что это должно произойти уже в ближайшее время, обсуждение начнется после того, как игроки приступят к сборам. Не знаю точных деталей, но, думаю, новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 2031 года — это максимальный срок в чемпионате Франции», — сказал Куаре «РБ Спорт».