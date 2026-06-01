Журналист Le Parisien: «ПСЖ» предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска"

«Насколько мне известно, “ПСЖ” предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска. Так что это должно произойти уже в ближайшее время, обсуждение начнется после того, как игроки приступят к сборам. Не знаю точных деталей, но, думаю, новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 2031 года — это максимальный срок в чемпионате Франции», — сказал Куаре «РБ Спорт».