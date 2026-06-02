Клуб Головина уволил главного тренера после провального сезона

Бельгиец Себастьян Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако», сообщается на сайте футбольного клуба.
38-летний Поконьоли возглавил «Монако» в октябре 2025 года. Под его руководством команда закончила чемпионат Франции на седьмом месте и не сумела попасть в Лигу чемпионов впервые с 2024 года, спустившись в Лигу конференций.
В прошедшем сезоне Лиги чемпионов «Монако» вылетел с турнира на этапе стыкового раунда от ПСЖ.
За «Монако» с лета 2018 года выступает россиянин Александр Головин. В прошедшем сезоне полузащитник провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.