Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Канада
0
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
2.03
X
2.55
П2
6.10
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Спаллетти ответил по-русски на вопрос ребенка в Италии о языковом барьере

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти во время встречи с юными болельщиками ответил на вопрос о том, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.

Источник: AP 2024

Один из детей по имени Алессандро спросил 67-летнего специалиста, как он общается с игроками, говорящими на разных языках.

«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова, — начал Спаллетти на русском, а затем перешел на итальянский, — Обязательно нужно выучить несколько фраз. Английский я знаю совсем немного, но чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить их, ты должен выучить пару фраз», — сказал Спаллетти.

С 2010 по 2014 год итальянский специалист возглавлял «Зенит». Вместе с петербургским клубом он дважды выиграл чемпионат России, а также по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала отрывок с ответом Спаллетти в клубном Telegram-канале:

— После стольких лет?

— Всегда.

«Зенит» остается единственной зарубежной командой в тренерской карьере Спаллетти.