Спаллетти ответил по-русски на вопрос ребенка в Италии о языковом барьере

Один из детей по имени Алессандро спросил 67-летнего специалиста, как он общается с игроками, говорящими на разных языках.
«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова, — начал Спаллетти на русском, а затем перешел на итальянский, — Обязательно нужно выучить несколько фраз. Английский я знаю совсем немного, но чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить их, ты должен выучить пару фраз», — сказал Спаллетти.
С 2010 по 2014 год итальянский специалист возглавлял «Зенит». Вместе с петербургским клубом он дважды выиграл чемпионат России, а также по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала отрывок с ответом Спаллетти в клубном Telegram-канале:
— После стольких лет?
— Всегда.
«Зенит» остается единственной зарубежной командой в тренерской карьере Спаллетти.