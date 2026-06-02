Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Марокко
1
:
Мадагаскар
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
38.00
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Хорватия
0
:
Бельгия
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
4.35
П2
1.30
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.17
П2
3.26
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Алексей Миранчук подешевел на €2,5 млн за два года в США

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков MLS. Алексей Миранчук в 2024 году, переходя из итальянской «Аталанты» в «Атланту Юнайтед», оценивался в €10 млн. За два года в США футболист подешевел на €2,5 млн.

Источник: РИА "Новости"

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, выступающий за американский клуб с 2024 года, с декабря подешевел на €500 тыс. — до €7,5 млн.

Стоимость 30-летнего игрока продолжает снижаться с момента его перехода в MLS летом 2024 года из итальянской «Аталанты». Тогда Transfermarkt оценивал россиянина в €10 млн.

В декабре 2025 года, портал уже снижал ценник Миранчука с €9 до €8 млн по итогам сезона, в котором он провел 33 матча и забил шесть голов.

По итогам сезона 2025/2026 Миранчук провел за клуб во всех турнирах 16 игр, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Максимально Transfermarkt оценивал Миранчука в €18 млн в 2019—2020 годах.

Первое место в списке самых дорогих футболистов MLS занимает 26-летний нападающий «Торонто» Джош Сарджент (€16 млн). Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», оценивается в €15 млн (пятое место).