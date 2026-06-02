Алексей Миранчук подешевел на €2,5 млн за два года в США

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, выступающий за американский клуб с 2024 года, с декабря подешевел на €500 тыс. — до €7,5 млн.
Стоимость 30-летнего игрока продолжает снижаться с момента его перехода в MLS летом 2024 года из итальянской «Аталанты». Тогда Transfermarkt оценивал россиянина в €10 млн.
В декабре 2025 года, портал уже снижал ценник Миранчука с €9 до €8 млн по итогам сезона, в котором он провел 33 матча и забил шесть голов.
По итогам сезона 2025/2026 Миранчук провел за клуб во всех турнирах 16 игр, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
Максимально Transfermarkt оценивал Миранчука в €18 млн в 2019—2020 годах.
Первое место в списке самых дорогих футболистов MLS занимает 26-летний нападающий «Торонто» Джош Сарджент (€16 млн). Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», оценивается в €15 млн (пятое место).