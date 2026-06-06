Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции

При этом оставаться с одним Сафоновым «ПСЖ» тоже не планирует. Столичный клуб завершает сделку по переходу 18-летнего голкипера «Милана» Алессандро Лонгони — его считают талантливым и перспективным. Кроме того, по информации L`Equipe, парижане могут подписать Диогу Кошту из «Порту» за 60 миллионов евро — судя по сумме, явно не просто для ротации. Если трансфер произойдет, то в следующем сезоне Матвею снова придется ожесточенно бороться за место в старте.