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Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции

А конкуренты готовятся на выход.

Источник: Reuters

Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в мае по версии Le Parisien. Также парижское издание прогнозирует, что в следующем сезоне российский вратарь останется в основном составе — а конкурентам, вероятнее всего, придется искать новые клубы.

Сильнее всех

По итогам мая Le Parisien поставило Сафонову оценку 7,1 из 10 — это лучший результат в команде. Издание высоко оценило выступление вратаря в ответной игре против «Баварии» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов и «золотом» матче Лиги 1 против «Ланса» (2:0).

У Матвея большой отрыв от одноклубников — у ближайшего конкурента, Маркиньоса, оценка за май составила всего 6,64 балла. Занявший третье место Фабиан Руис набрал только 6,58, а ставший пятым Хвича Кварацхелия — 6,45.

«Хотя Сафонов не обладал аурой Джанлуиджи Доннаруммы, ему, безусловно, удалось заставить всех забыть об уходе итальянца», — заявили в издании.

Напомним, россиянин в прошлом месяце стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов. Оба трофея он взял второй раз подряд. Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

Конкуренты — на выход

По информации того же издания, Матвей убедил руководство парижан и останется основным вратарем в следующем сезоне. Напомним, нынешний чемпионат Сафонов начинал в статусе глубокого запасного, но к зиме выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и не пустил того обратно в рамку.

Теперь француз, как сообщает Le Parisien, активно думает о своем будущем. Он уже «пролетел» мимо сборной Франции на чемпионате мира-2026 и в следующем сезоне хочет получать больше игрового времени. По словам инсайдера Фабрицио Романо, Шевалье склоняется к уходу, как и еще несколько футболистов «ПСЖ».

Не исключен уход и другого конкурента Сафонова — 19-летнего Ренато Марина. Молодой бразильский вратарь почти не получает игровых минут, что вполне объяснимо в его возрасте, и в целях поддержания игровой формы может уйти в аренду. Среди вариантов Le Parisien называет «Брагу».

Источник: Reuters

При этом оставаться с одним Сафоновым «ПСЖ» тоже не планирует. Столичный клуб завершает сделку по переходу 18-летнего голкипера «Милана» Алессандро Лонгони — его считают талантливым и перспективным. Кроме того, по информации L`Equipe, парижане могут подписать Диогу Кошту из «Порту» за 60 миллионов евро — судя по сумме, явно не просто для ротации. Если трансфер произойдет, то в следующем сезоне Матвею снова придется ожесточенно бороться за место в старте.

Но пока Сафонов наслаждается жизнью. Несколько дней назад Le Parisien сообщало, что «ПСЖ» после отпуска планирует продлить с россиянином контракт до 2031 года. И, конечно, увеличить ему зарплату — сейчас у Матвея самая скромная сумма в команде. Чего-чего, но повышения он точно давно заслужил.

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