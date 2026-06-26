Футболист «Монако» Головин восстановился после перелома пальца

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после перелома пальца руки. Об этом ТАСС сообщил его агент Александр Клюев.
Ранее ТАСС сообщал, что Головин пропустил сборы команды России после сезона из-за перелома пальца.
«У Саши был перелом пальцы на руке, сейчас уже все в порядке, он полностью восстановился, — сказал Клюев. — Его это повреждение не тревожит. В июле у “Монако” начинается предсезонная подготовка».
В прошлом сезоне Головин забил 5 мячей и отдал 4 передачи в 35 матчах в разных турнирах за «Монако». В первом туре нового сезона чемпионата Франции «Монако» 22 августа сыграет с «Гавром».