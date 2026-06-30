Представители Кейна отклонили предложение «Барселоны» о трансфере

По данным источников, приоритетом для 32-летнего форварда остается подписание нового контракта с «Баварией». И сам Кейн, и мюнхенский клуб спокойно относятся к ситуации, несмотря на то, что до истечения его текущего соглашения осталось всего 12 месяцев.