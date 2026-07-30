К Эмери приехал один из самых скандальных футболистов АПЛ. Реанимирует ли Унаи карьеру Гарначо?

Резкий взлет и падение
Вообще-то Алехандро Гарначо всего 22 года, но он уже успел превратиться из одного из самых перспективных вингеров АПЛ в игрока, чьи шансы стать звездой висят на волоске. В мае 2024-го Гарначо забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии и быстро стал одним из любимцев болельщиков «МЮ». Но в итоге падение оказалось таким же резким, как и взлет.
Главным кумиром Гарначо всегда был Криштиану Роналду. Он с юности копировал его празднования и пытался подражать манере игры. У фанатов «МЮ» тоже периодически возникали ностальгические ассоциации. Даже великолепный удар через себя в ворота «Эвертона» некоторым отчасти напомнил шедевр Руни в манчестерском дерби. Команда летела под откос и испытывала огромные проблемы, но в лице Алехандро у фанатов хотя бы оставалась надежда.
Конфликт с Аморимом
Затем «МЮ» возглавил Рубен Аморим, и проблемы можно было предсказать. Такой ярко выраженный игрок фланга, как Гарначо, плохо вписывался в схему 3−4−2−1, которую упорно насаждал португальский специалист. Алехандро требовалось действовать ближе к центру, быстрее принимать решения, больше комбинировать и выполнять огромный объем работы без мяча. Он скверно справлялся с новыми требованиями и стал получать все меньше игрового времени.
Аргентинец отреагировал эмоционально. После замены во встрече с «Ипсвичем» он сразу отправился в раздевалку. На следующий день Гарначо пришел объясняться к тренеру, а в качестве извинения оплатил ужин для всей команды.
Ситуация взорвалась после финала Лиги Европы. Гарначо провел на поле около 20 минут и публично выразил недовольство решением тренера. Его брат обвинил Аморима в том, что тот «бросил Алехандро под автобус». После этого отношения окончательно разрушились.
Летом аргентинец демонстративно появился на публике в футболке «Астон Виллы» с фамилией Маркуса Рэшфорда на спине. Это выглядело как очередной выпад в адрес клуба и тренера, сославших обоих игроков. В итоге Гарначо отправили тренироваться отдельно от команды, а позднее продали в «Челси», причем удачно — за 56 миллионов евро.
Позднее Гарначо признал, что в той ситуации была и его вина. По словам футболиста, в последние месяцы пребывания в Манчестере ему казалось, что он должен постоянно выходить в стартовом составе. Из-за этого Алехандро «начал делать плохие вещи». Признание собственной избалованности хотя бы дает небольшую надежду на исправление.
Провал в «Челси»
Гарначо неплохо начал в «Челси», но затем его уровень обвалился до самого дна. Аргентинец предстал перед всеми не очень умным футболистом, который постоянно принимает неправильные решения на поле. Его выпускали, он пытался в одиночку «зарешать» эпизод, шел в обводку и часто терял мяч. Стала очевидной его зависимость от свободного пространства, которого в позиционном «Челси» было значительно меньше, чем в контратакующем «МЮ» лучших времен Гарначо.
Общая статистика не выглядит ужасной. Вингер провел 43 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Однако в АПЛ получилось набить всего 1+4 за 24 встречи, а шесть мячей пришлись на английские Кубки.
Всего за сезон Гарначо превратился из важной покупки в нежелательного футболиста. Клуб принял четкое решение с ним расстаться, а Хаби Алонсо даже не стал проверять вингера во время предсезонки. Параллельно аргентинец не попал в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.
Спасательный круг от Эмери
Было непонятно, кто захочет выкупить Алехандро, а «Челси» настаивал на том, что не будет отпускать его задешево. В итоге объявилась «Астон Вилла», и это может стать настоящим спасением для Гарначо. Переход оформлен как аренда с условным обязательством выкупа. Требования для его активации считаются довольно простыми, поэтому следующим летом сделка почти наверняка будет осуществлена.
Надежду дает и то, что Эмери хотел купить Гарначо еще год назад, но тогда клубы не договорились о стоимости. Сам Алехандро уже заявил, что Унаи вселил в него уверенность. Перед переходом тренер лично поговорил с футболистом и в подробностях объяснил ему роль в новой команде.
После победы в Лиге Европы и возвращения в Лигу чемпионов «Астон Вилле» предстоит небольшая перестройка. Она потеряла двух лидеров в лице Моргана Роджерса и Юри Тилеманса. На левом фланге освободилось место, которое как раз может занять Гарначо.
При этом считать аргентинца прямой заменой Роджерсу нельзя. Морган часто уходил в центр, действовал между линиями и связывал полузащиту с нападением. Гарначо намного ближе к классическому вингеру. Он любит получать мяч у боковой линии, разгоняться и атаковать защитника один в один. Эмери предстоит несколько переделать настройки в собственной атаке.
Зато в новом клубе у аргентинца снова появится больше возможностей для рывков. «Астон Вилла» отлично использует свободные зоны в переходных атаках, а Эмери сможет задействовать скорость Гарначо и его открывания за спину защитникам. По стилю эта команда подходит Алехандро намного лучше «Челси».
Гарначо пойдет по пути Рэшфорда или Санчо?
Сравнение Гарначо с Рэшфордом неизбежно. Маркус тоже поссорился с Аморимом и уехал в Бирмингем, где за полгода ожил, набрав 10 результативных действий в 17 матчах. Это позволило ему вернуться в сборную Англии, а затем получить приглашение из «Барселоны». Во многом благодаря Эмери бывшему «сбитому летчику» удалось восстановить часть своего статуса. Теперь англичанин снова считается качественным игроком, способным приносить пользу на высоком уровне.
Однако есть и другой пример. Джейдон Санчо, еще один бывший вингер «МЮ», тоже уехал в аренду к Эмери, но реанимация провалилась. Всего четыре результативных действия за весь сезон, после которого «Астон Вилла» не стала продолжать сотрудничество даже с учетом истекавшего контракта футболиста. Этот пример напоминает, что Унаи не волшебник. Многое по-прежнему зависит от самого игрока.
Именно труд Гарначо определит, пойдет ли он по пути Рэшфорда или Санчо. Для положительного исхода ему нужно повзрослеть, умерить самомнение и научиться тактической дисциплине. У аргентинца будут почти идеальные условия. Команде требуется игрок его позиции, а работать с ним станет топовый тренер.
Если Гарначо не справится и здесь, его карьера, скорее всего, окончательно пойдет под откос. Тогда футбольной звезды из него уже точно не получится.
Андрей Антсон