К Эмери приехал один из самых скандальных футболистов АПЛ. Реанимирует ли Унаи карьеру Гарначо?

Гарначо неплохо начал в «Челси», но затем его уровень обвалился до самого дна. Аргентинец предстал перед всеми не очень умным футболистом, который постоянно принимает неправильные решения на поле. Его выпускали, он пытался в одиночку «зарешать» эпизод, шел в обводку и часто терял мяч. Стала очевидной его зависимость от свободного пространства, которого в позиционном «Челси» было значительно меньше, чем в контратакующем «МЮ» лучших времен Гарначо.