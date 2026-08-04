У Возиньи — лучший месяц в жизни: новый клуб, рекламные контракты и «Человек-паук». Сколько это продлится?

Взрывная популярность
Возинья, вратарь сборной Кабо-Верде, стал одним из главных действующих лиц ЧМ-2026. Достаточно сказать, что до турнира на африканца в соцсетях было подписано около 50 тысяч человек. Но перелом наступил 15 июня.
В первом для Кабо-Верде матче на чемпионатах мира Возинья сделал семь сейвов и не пропустил в игре с будущим триумфатором — Испанией. После финального свистка вратарь плакал, а зрители полюбили и его, и эту небольшую островную команду.
Все закрутилось благодаря бразильскому каналу CazeTV. Во время трансляции ведущие предложили зрителям подписаться на героя встречи. Акция возникла стихийно, но быстро превратилась в один из главных интернет-феноменов чемпионата.
Уже по ходу эфира аудитория Возиньи перевалила за миллион. К концу вечера подписчиков было уже больше четырех миллионов, на следующий день — почти восемь, а после вылета Кабо-Верде их число превысило 21 миллион. К 10 июля оно достигло 28,5 миллиона.
Путь героя
Удивила не только игра вратаря, но и вся сборная. 0:0 с Испанией, потом 2:2 с Уругваем, затем — еще одна безголевая ничья с Саудовской Аравией. Команда вышла в плей-офф, хотя до старта турнира в это почти никто не верил.
За два дня до игры 1/16 финала с Аргентиной у Возиньи истек срок контракта с «Шавишем». Если бы не чемпионат мира, возможно, кабовердианец так и не нашел бы новый клуб — все-таки ему уже 40 лет. Но он выдал еще один исторический матч, снова совершил семь спасений, в том числе после ударов Лионеля Месси. Эта встреча окончательно закрепила за ним статус одного из главных героев турнира.
Болельщики включили кабовердианца в символическую сборную на сайте ФИФА. Возинья получил 39,6 процента голосов и опередил Унаи Симона, который пропустил лишь один мяч за весь чемпионат и забрал кубок. А рядом со стадионами начали продавать маски с изображением вратаря.
Монетизация успеха
Возинья начал зарабатывать на популярности еще во время чемпионата мира. Первым крупным партнером стала мобильная версия футбольного симулятора UFL, одним из акционеров которого является Криштиану Роналду. «Я верил, работал, и одна игра изменила все. Теперь все в ваших руках», — сказал Возинья в рекламе. И не поспоришь, все так.
До турнира экипировочным партнером голкипера была небольшая компания Senda Athletics. Ее основатель Сантьяго Халти лично прилетал в Португалию и передал вратарю бутсы для чемпионата мира. Художник Диегу Пиреш нанес на них герб Кабо-Верде и изображение синей акулы — символа национальной команды. Пока гиганты индустрии не замечали Возинью, в него поверил небольшой бренд. После ничьей с Испанией эта инвестиция окупилась сполна.
Следом была история с Sony Pictures. Возинья стал главным героем бразильской рекламной кампании фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Ролик снимали на поле Битим на острове Сан-Висенти — там будущий участник чемпионата мира начинал играть в футбол. Возинья появился в майке Человека-паука, а создатели сравнили его путь с историей обычного человека, способного совершить нечто невероятное. Еще недавно вратарь не мог вовремя оплатить визовые расходы, чтобы его мать увидела дебют Кабо-Верде на чемпионате мира. Теперь он в некотором смысле стал супергероем, как Питер Паркер.
Новый клуб
Стало очевидно, что заинтересованных в Возинье клубов будет много, хотя бы из маркетинговых соображений. Однако, как писала чилийская La Tercera, вратаря настораживало, что потенциальные работодатели видели в нем прежде всего раскрученный образ, а не игрока.
Убедить Возинью смог чилийский «Коло-Коло». Президент управляющей клубом компании Анибаль Моса организовал видеозвонок с голкипером и лично уговаривал его переехать в Чили, доказывая, что там в нем видят в первую очередь футболиста.
Спортивная необходимость в этом переходе действительно была. Брайан Кортес ушел в аренду, Фернандо де Пауль получил тяжелую травму, а переговоры с уругвайцем Сантьяго Меле сорвались. Основным вратарем команды стал 19-летний воспитанник Габриэль Маурейра.
Интересно, что подписывать именно Возинью тренер Фернандо Ортис не просил. После первых сообщений о переговорах аргентинец назвал кабовердианца одним из игроков, которым предстоит бороться за место. Все по-спортивному, как вратарь и хотел.
Стороны заключили соглашение до конца 2026 года с возможностью продления еще на сезон. Чилийские СМИ расходятся в оценках зарплаты и называют суммы примерно от 30 до 50 тысяч долларов в месяц. В 40 лет Возинья добился самого выгодного контракта в карьере.
Чилийская лига изменила правила ради Возиньи
При оформлении трансфера «Коло-Коло» столкнулся с неожиданной проблемой. Возинья — это прозвище вратаря, которого на самом деле зовут Жозимар Жозе Эвора Диаш. В переводе с португальского оно означает «маленькая бабушка».
Все дело в том, что его воспитывали дедушка с бабушкой. После поражений в уличных матчах маленький Жозимар расстраивался и убегал домой к ним, за что старшие ребята начали называть его Возиньей. Детская дразнилка в итоге превратилась в узнаваемый во всем мире бренд.
Однако регламент чемпионата Чили запрещает печатать на форме прозвища. Игроки могут использовать только фамилию, при необходимости добавляя первую букву имени. Обычно это никому не мешает, но в данном случае все понимали, что надпись «Возинья» намного ценнее в коммерческом плане, чем «Эвора Диаш».
Возможность сохранить прозвище стала одним из требований голкипера. «Коло-Коло» пришлось созвать внеочередной совет президентов клубов. Все 16 участников высшего дивизиона проголосовали за исключение ради вратаря. Заседание продлилось всего около получаса.
Таким образом, чилийская лига разрешила одному футболисту не следовать общему регламенту. По информации El Pais, Adidas, партнер «Коло-Коло», запросил дополнительные модели вратарской формы. В клубе прекрасно понимают, что футболки с надписью «Возинья» будут покупать массово и по всему миру.
Вероятный дебют африканца состоится в одном из ближайших туров чемпионата Чили — вероятнее всего, 16 августа с «О’Хиггинсом». «Коло-Коло» уверенно лидирует в турнире, а Возинье предстоит конкурировать с юным Маурейрой. Одному 40 лет, и он только что стал мировой знаменитостью. Другому 19, и его взрослая карьера лишь начинается.
Сколько продлится хайп?
Если Возинья продолжит хорошо играть, это позволит ему чуть дольше оставаться на плаву. Возможно, даже до нас будут регулярно доходить хайлайты с его сейвами. Но, конечно, подобные истории обречены быть скоротечными. Где-то через год это имя будет казаться чем-то из прошлой эпохи. Через несколько лет в соцсетях обязательно появятся посты со словами: «А помните Возинью?».
Но все это не отменяет уникальности истории кабовердианца. Остается надеяться, что вратарь успеет сполна капитализировать популярность, а заодно немного продлит футбольную карьеру. В конце концов, Возинья ждал этого момента до 40 лет и за один месяц получил больше, чем за все предыдущие годы. Как бы быстро ни закончился хайп, этого у него уже никто не отнимет.
Андрей Антсон