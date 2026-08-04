У Возиньи — лучший месяц в жизни: новый клуб, рекламные контракты и «Человек-паук». Сколько это продлится?

За два дня до игры 1/16 финала с Аргентиной у Возиньи истек срок контракта с «Шавишем». Если бы не чемпионат мира, возможно, кабовердианец так и не нашел бы новый клуб — все-таки ему уже 40 лет. Но он выдал еще один исторический матч, снова совершил семь спасений, в том числе после ударов Лионеля Месси. Эта встреча окончательно закрепила за ним статус одного из главных героев турнира.