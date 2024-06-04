Англия устроила разнос перед Евро. У её соперника удручающая статистика

Сборная Англии продолжает подготовку к Евро-2024, на который поедет в статусе одного из фаворитов. Она встретилась в Ньюкасле с Боснией и Герцеговиной.

Главному тренеру англичан Гарету Саутгейту нужно превратить число 33 (столько игроков в расширенном составе) в 26 (столько будет в итоговой заявке). В связи с этим он выставил на контрольный матч с Боснией экспериментальный состав. К примеру, Деклайн Райс, Джек Грилиш и Гарри Кейн остались в запасе. Филу Фодену и Кайлу Уолкеру дали отдохнуть после финала Кубка Англии, Джуду Беллингему — после финали Лиги чемпионов. А кто-то (Люк Шоу, Гарри Магуайр) пропускал матч из-за повреждений. Так что Саутгейт устроил своеобразный просмотр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Характерный момент трансляции — Энтони Гордон (не играл из-за повреждения) зевает на трибуне на 20-й минуте матча. Саутгейта часто критикуют за то, что его команда показывает пресный футбол, несмотря на классный подбор игроков. И первая половина первого тайма только добавила аргументов для хейтеров. Хотя, конечно, стоит сделать скидку на своеобразный состав.

Несмотря на это, англичане могли дважды забивать до перерыва. В первом случае боснийский вратарь справился с ударом Олли Уоткинса, во втором — оставил без гола Эзри Консу (пришёл на угловой). Англичане в первом тайме владели мячом 64% игрового времени, нанесли пять ударов (три — в створ) и отдали 330 передач. А что показали боснийцы? Два удара (ноль в створ), 144 передачи и 0,03 ожидаемых гола. Гости, скорее, страдали, нежели играли. Ни моментов, ни толкового выхода из обороны.

Если вы рассчитывали на множество замен у Англии в перерыве, то серьёзно ошиблись. Саутгейт выпустил свежих футболистов по истечении часа игры. К тому моменту хозяева всё-таки забили. Норвежский арбитр Рохит Сагги поставил пенальти после того, как сам сбегал к монитору (Консу завалили в штрафной Боснии). Коул Палмер не без проблем реализовал 11-метровый: вратарь Никола Василь угадал направление удара, но не спас гостей. Есть первый гол звезды «Челси» за сборную.

Сразу после этого Саутгейт поменял полсостава. Вышли и Кейн, и Грилиш, и Джеймс Мэддисон. Конса в первом тайме бегал по правому флангу, во втором — по левому. Выход Кейна заметно освежил игру англичан в атаке. Форвард «Баварии» несколько раз был в центре внимания — пробил трижды в течение пяти минут. Сначала был блок со стороны соперника, потом Гарри запустил мяч выше ворот, а далее в игру вступил вратарь.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Логично, что в концовке англичане ещё раз наказали соперника. Здесь прекрасно было всё — и заброс от Грилиша, и удар в касание от Трента Александер-Арнольда. Футболиста «Ливерпуля» почему-то никто не держал, и он с удовольствием реализовал свой шанс. Сразу после этого довольные болельщики сборной Англии распевали гимн. Но и Кейн не ушёл с поля без гола. Любопытно, что перед этим Джаред Боуэн попал в Консу, который находился в створе чужих ворот. А Гарри оказался первым на подборе и сделал счёт разгромным.

Англичане за весь матч нанесли 25 ударов, а соперник после перерыва не пробил ни разу. Во втором тайме хозяева смотрелись гораздо солиднее. Следующий матч (7 июня) англичане проведут с исландцами на «Уэмбли». И вот там Саутгейт наверняка обкатает основу. На Евро-2024 англичане встретятся с сербами (16 июня), датчанами (20 июня) и словенцами (25 июня).