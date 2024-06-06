Первый матч Мбаппе как игрока «Реала» — шоу! Килиан поучаствовал во всех голевых атаках

Сборная Франции в рамках подготовки к чемпионату Европы победила Люксембург в Метце.

Можно было подумать, что французы привезли себе боксёрскую грушу в лице Люксембурга, чтобы забить побольше перед Евро-2024 и стартовать на турнире с позитивными эмоциями. Но люксембуржцы в отборочном цикле чемпионата Европы доказали, что они не так слабы, как раньше. В непростой группе с Португалией, Словакией, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном заняли третье место, одержав пять побед в десяти матчах. Это уже не «карлик».

Дидье Дешам выбрал довольно оригинальную расстановку игроков на товарищескую встречу. За оборону отвечала тройка защитников Юпамекано — Кунде — Конате, в центре поля действовали Фофана и подзабытый Канте, левый фланг закрывал Эрнандес, а справа (фактически в роли латераля!) играл штатный центрфорвард Коло Муани. Атакующее трио Гризманн — Тюрам — Мбаппе должно было обеспечить голы. Для Килиана этот матч стал первым после перехода в «Реал».

Сборная Франции владела мячом под 70% времени и имела гигантское территориальное преимущество. Именно Мбаппе нанёс первый удар в сторону ворот Люксембурга, а потом и в створ. Но первый по-настоящему голевой момент французы создали лишь на 12-й минуте, когда Килиан ассистировал Гризманну, и тот зарядил в штангу. Эпизодами новичок «Реала» и форвард «Атлетико» классно взаимодействовали. Позже они разыграли двоечку, завершившуюся ударом Мбаппе с нескольких метров. Но вратарь Морис из бельгийского «Юниона» тащил.

Люксембург под прессингом французов пытался выходить из обороны через пас, однако никак не мог дойти до штрафной хозяев. Только когда прошло полтайма, Родригеш нанёс единственный удар гостей до перерыва. Да и тот был совсем неточным. Однако казалось, что люксембуржцы хотя бы удержат нулевую ничью к перерыву. Сборная Франции в какой-то момент ослабила давление. Тем не менее на 43-й минуте Мбаппе сделал гол вице-чемпионов мира. Килиан слева разобрался один в один с Карлосоном и положил мяч на голову Коло Муани. Рандаль точным попаданием оправдал ход Дешама.

В перерыве Дешам сделал двойную замену, и сборная Франции перешла на 4−4−2 с Коло Муани и Тюрамом на флангах. А у сборной Люксембурга первые две замены были вынужденными. Сначала травмировался экс-хавбек «Тамбова» Тилль, а вскоре после начала второго тайма повреждение плеча получил и поменявший его Мустафич. 25-летний дебютант люксембуржцев из боснийского «Сараево» провёл на поле всего 10 минут. Кошмарная премьера.

Франция продолжала доминировать, а в центре внимания оставался Мбаппе. Килиан едва не забил быстрый гол в первой атаке, здорово разобравшись на скорости за счёт индивидуальных действий. Потом пару раз пытался заработать пенальти, но не обхитрил бельгийского судью Виссера. В общем, звезда сборной Франции развлекал публику в Метце, что от него и требовалось в товарищеской встрече.

Французы, несмотря на бодрую игру Мбаппе, выдавливали из себя второй гол до 69-й минуты. Забили после углового. Хозяева разыграли стандарт, а Килиан сделал передачу на открывшегося перед штрафной Клосса. Того почему-то никто не встречал. Защитник сотворил красивый гол — ударом из-за штрафной, от перекладины.

Люксембург ждал своего шанса 82 минуты. Зато тогда создал лучший момент за всю игру. После углового защитник софийского ЦСКА Махмутович выиграл воздух у Конате и пробил в перекладину. Не забив, люксембуржцы тут же пропустили. Наконец-то получил заслуженный гол Мбаппе. Капитан Жанс ошибся под прессингом Баркола, который ассистировал Килиану. Форвард «Реала» в падении отправил мяч в сетку. Хавбек «Спартака» Мартинс изумлённо посмотрел на Жанса и развёл руками. Сам Кристофер, кстати, мало чем запомнился.

Мбаппе стал главным героем игры. Статистика Килиана: девять ударов (три в створ), четыре обводки и четыре паса под удар. А главное — гол плюс две голевые передачи.