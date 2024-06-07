Сборные России и Белоруссии по футболу сыграют друг с другом впервые за девять лет

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российская сборная завершает футбольный сезон товарищеским матчем с командой Белоруссии. Он пройдет 7 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске при заполненных трибунах — игру посетит около 22 тыс. человек.

Игра начнется в 20:00 мск.

Футбол Товарищеские матчи 2024 7.06.2024, 20:00 Беларусь - Россия -

В рейтинге Международной федерации футбола белорусы занимают 96-е место, россияне — 35-е. Несмотря на солидный разрыв, главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает своих подопечных фаворитами встречи. «Во всяком случае не явным, — отметил он. — На таком уровне это будет сделать сложно. Удивить меня могут только наши футболисты. Я имею в виду, что удивить с плохой точки зрения».

Российская команда не сможет рассчитывать на ряд своих лидеров. Из-за проблем со здоровьем матч пропускают Александр Головин из «Монако», Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» и один из самых результативных игроков Мир — Российской премьер-лиги Максим Глушенков из московского «Локомотива».

Сборные России и Белоруссии встречались между собой четыре раза, все матчи носили товарищеский статус. Две победы одержали российские футболисты, в одной игре по итогам серии пенальти выиграли белорусы, один матч завершился вничью. Первая встреча состоялась 19 мая 1999 года на стадионе «Арсенал» в Туле, она завершилась со счетом 1:1. В последний раз команды играли друг с другом ровно девять лет назад на стадионе «Арена-Химки» в Московской области. Тот матч завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. В составе победителей мячи забили Александр Кокорин, Александр Кержаков, Алексей Миранчук и Головин.

Миранчук сейчас приехал в расположение сборной в статусе победителя Лиги Европы в составе итальянской «Аталанты». «Рано что-то говорить об изменениях, — сказал он о себе перед матчем. — Мечтал и хотел выиграть титул в Европе, получилось войти в историю. Но внутренних изменений нет, [я] пока тот же».

Спорт вне политики

Российские сборные и клубы, в отличие от белорусских, с 2022 года лишены возможности выступать на международной арене. «Это не хорошо, потому что ситуация непростая, — сказал главный тренер белорусской сборной испанец Карлос Алос Феррер. — Мое мнение ничего не изменит, но эта ситуация не помогает футболу. Иногда футболисты попадают в ситуацию, на которую они не могут повлиять. У российской команды всегда были хорошие результаты. Так что это не хорошо ни для меня, ни для России, ни для европейского футбола. Но мое мнение, как я уже сказал, ничего не изменит. В нормально ситуации в Европе должны играть все сильнейшие, для футбола это было бы лучше».