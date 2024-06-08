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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
02:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Англия сенсационно проиграла Исландии, Германия с трудом усмирила Грецию, Чехия забила семь Мальте

Главное из пятничных товарищеских матчей сборных.

Англия
Исландия
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МальтаТоварищеские матчи: календарь
Англия сенсационно проиграла Исландии, Германия с трудом усмирила Грецию, Чехия забила семь Мальте | Источник: Reuters

Британский кошмар из 2016-го

В последнем контрольном матче перед стартом Евро-2024 Англию окатило флэшбеком из позапрошлого чемпионата континента. Напомним, в 2016 году британцы сенсационно покинули французский Евро уже на стадии ⅛ финала, уступив исландцам.

Нынешняя скандинавская сборная — не ровня той, хотя и была в шаге от путевки в Германию (Исландия уступила Украине в финале мартовских стыков). Тем не менее, команде Оге Харейде удалось потрепать нервы переполненной звездами Англии: уже на 12-й минуте экс-форвард «Фулхэма» Йон Дагюр Торстейнссон открыл счет на «Уэмбли».

Футбол

Товарищеские матчи 2024
7.06.2024, 21:45

Англия0Исландия1

Англия, разумеется, контролировала мяч и часто создавала моменты — особенно выделялся Палмер, который находился везде. Во втором тайме удачно в игру вошли Александр-Арнолд и Тоуни, но никто из них забить так и не смог.

Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус, а периодически больно колола команду Гарета Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Поэтому финалистам прошлого Евро есть над чем поработать перед первой встречей группового этапа с Сербией 16 июня.

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Хозяева Евро перевернули игру с Грецией

Старт главного турнира года для Германии уже через неделю, но однозначно оценить форму бундестим очень сложно. В марте немцы обыграли Францию с Нидерландами, но в июне не смогли забить Украине и с трудом перебороли Грецию в Менхенгладбахе.

Эллины начали лучше: могли забить еще до 34-й минуты, когда Масурас открыл счет. Отвратительный первый тайм Германии сменился хорошим вторым — команда Юлиана Нагельсманна вспомнила, кто здесь фаворит и все-таки добилась победы. Хаверц на исходе часа сравнял счет, а прямо перед началом добавленного времени Гросс красиво уложил мяч в угол с линии штрафной, принеся немцам победу — 2:1.

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Шотландия упустила победу над финнами

Именно шотландцам предстоит открывать континентальный форум в следующую пятницу вместе с Германией, и пока к команде Стива Кларка хватает вопросов. В марте британцы проиграли Нидерландам и Северной Ирландии с общим счетом 0:5, в июне с трудом победили скромный Гибралтар 2:0, а в последней контрольной игре расплескали преимущество в два мяча над Финляндией.

Возможно, дело в том, что бомбардир и лидер шотландцев Скотт Мактоминай остался в запасе, но факт не отменить: британцы дважды забили в начале второго тайма, однако Калльман и Антман в концовке вырвали ничью.

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Нулевой синдром Румынии

Если судить строго по результатам товарищеских матчей, то Румыния накануне чемпионата Европы находится не в форме: в мартовских играх она разделила очки с Северной Ирландией и уступила Колумбии, а в обеих июньских встречах не смогла забить скромным Болгарии и Лихтенштейну. Второй раз за неделю команда Эдварда Иорданеску играет со счетом 0:0. А ведь уже 17 июня старт Евро для Румынии — в первом матче она сойдется со сборной Украины.

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Чехия оторвалась на Мальте

На Евро-2020 чехи добрались до четвертьфинала, где их переборола Дания, и сейчас команда Ивана Гашека намерена как минимум повторить тот успех.

Матч с Мальтой сложно назвать показательным. Игра проходила в австрийском высокогорье, где чехи готовятся к турниру, и многие лидеры сборной остались в запасе: Соучек, Шик, Провод и Гложек весь матч наблюдали за игрой со стороны. Но и в полурезервном составе чешская сборная сыграла блестяще. По дублю оформили два форварда пражской «Славии» — Хытил и Юрасек.

На следующей неделе команда Гашека встретится в последнем контрольном матче с Северной Македонией, а уже 18 июня начнет путь на Евро встречей с Португалией.

Товарищеские матчи 2024
7.06.2024, 18:30

Чехия7Мальта1

Митай помог Албании победить Азербайджан

У Албании чрезвычайно сложная группа с Испанией, Италией и Хорватией, где балканцы считаются аутсайдерами. Им бы и бороться в товарищеских матчах с кем-нибудь из грандов, но июньские спарринг-партнеры у команды Силвиньо слабоваты: после понедельничного разгрома Лихтенштейна (3:0) Албания без труда справилась с Азербайджаном.

Товарищеские матчи 2024
7.06.2024, 20:00

Албания3Азербайджан1

Второй матч подряд защитник «Локомотива» Марио Митай начинает в основе (на этот раз ему отмерили тайм), а форвард «Рубина» Мирлинд Даку вновь всю игру смотрит со скамейки запасных. Это заключительный матч албанцев перед встречей с Италией 15 июня, так что очертания состава уже ясны: Митай на Евро, скорее всего, будет основным, а Даку — резервистом.

Гоша Чернов

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