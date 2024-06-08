Англия сенсационно проиграла Исландии, Германия с трудом усмирила Грецию, Чехия забила семь Мальте
Главное из пятничных товарищеских матчей сборных.
В последнем контрольном матче перед стартом Евро-2024 Англию окатило флэшбеком из позапрошлого чемпионата континента. Напомним, в 2016 году британцы сенсационно покинули французский Евро уже на стадии ⅛ финала, уступив исландцам.
Нынешняя скандинавская сборная — не ровня той, хотя и была в шаге от путевки в Германию (Исландия уступила Украине в финале мартовских стыков). Тем не менее, команде Оге Харейде удалось потрепать нервы переполненной звездами Англии: уже на 12-й минуте экс-форвард «Фулхэма» Йон Дагюр Торстейнссон открыл счет на «Уэмбли».
Англия, разумеется, контролировала мяч и часто создавала моменты — особенно выделялся Палмер, который находился везде. Во втором тайме удачно в игру вошли Александр-Арнолд и Тоуни, но никто из них забить так и не смог.
Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус, а периодически больно колола команду Гарета Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Поэтому финалистам прошлого Евро есть над чем поработать перед первой встречей группового этапа с Сербией 16 июня.
Старт главного турнира года для Германии уже через неделю, но однозначно оценить форму бундестим очень сложно. В марте немцы обыграли Францию с Нидерландами, но в июне не смогли забить Украине и с трудом перебороли Грецию в Менхенгладбахе.
Эллины начали лучше: могли забить еще до 34-й минуты, когда Масурас открыл счет. Отвратительный первый тайм Германии сменился хорошим вторым — команда Юлиана Нагельсманна вспомнила, кто здесь фаворит и все-таки добилась победы. Хаверц на исходе часа сравнял счет, а прямо перед началом добавленного времени Гросс красиво уложил мяч в угол с линии штрафной, принеся немцам победу — 2:1.
Именно шотландцам предстоит открывать континентальный форум в следующую пятницу вместе с Германией, и пока к команде Стива Кларка хватает вопросов. В марте британцы проиграли Нидерландам и Северной Ирландии с общим счетом 0:5, в июне с трудом победили скромный Гибралтар 2:0, а в последней контрольной игре расплескали преимущество в два мяча над Финляндией.
Возможно, дело в том, что бомбардир и лидер шотландцев Скотт Мактоминай остался в запасе, но факт не отменить: британцы дважды забили в начале второго тайма, однако Калльман и Антман в концовке вырвали ничью.
Если судить строго по результатам товарищеских матчей, то Румыния накануне чемпионата Европы находится не в форме: в мартовских играх она разделила очки с Северной Ирландией и уступила Колумбии, а в обеих июньских встречах не смогла забить скромным Болгарии и Лихтенштейну. Второй раз за неделю команда Эдварда Иорданеску играет со счетом 0:0. А ведь уже 17 июня старт Евро для Румынии — в первом матче она сойдется со сборной Украины.
На Евро-2020 чехи добрались до четвертьфинала, где их переборола Дания, и сейчас команда Ивана Гашека намерена как минимум повторить тот успех.
Матч с Мальтой сложно назвать показательным. Игра проходила в австрийском высокогорье, где чехи готовятся к турниру, и многие лидеры сборной остались в запасе: Соучек, Шик, Провод и Гложек весь матч наблюдали за игрой со стороны. Но и в полурезервном составе чешская сборная сыграла блестяще. По дублю оформили два форварда пражской «Славии» — Хытил и Юрасек.
На следующей неделе команда Гашека встретится в последнем контрольном матче с Северной Македонией, а уже 18 июня начнет путь на Евро встречей с Португалией.
У Албании чрезвычайно сложная группа с Испанией, Италией и Хорватией, где балканцы считаются аутсайдерами. Им бы и бороться в товарищеских матчах с кем-нибудь из грандов, но июньские спарринг-партнеры у команды Силвиньо слабоваты: после понедельничного разгрома Лихтенштейна (3:0) Албания без труда справилась с Азербайджаном.
Второй матч подряд защитник «Локомотива» Марио Митай начинает в основе (на этот раз ему отмерили тайм), а форвард «Рубина» Мирлинд Даку вновь всю игру смотрит со скамейки запасных. Это заключительный матч албанцев перед встречей с Италией 15 июня, так что очертания состава уже ясны: Митай на Евро, скорее всего, будет основным, а Даку — резервистом.
Гоша Чернов