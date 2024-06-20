10 футболистов из клубов РПЛ сыграют на Кубке Америки в США

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в 14 городах США. В этом розыгрыше примут участие 6 команд из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и 10 команд из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Обычно турнир проводится только с участием команд из стран КОНМЕБОЛ, начиная с 1993 года на соревнование приглашалось по две команды из других конфедераций, чаще всего из КОНКАКАФ. Впервые Кубок Америки пройдет в одно время с чемпионатом Европы, который завершится в Германии 14 июля.

В предстоящем розыгрыше турнира команды разделены на четыре группы. В квартет A попали сборные Аргентины, Перу, Чили и Канады, в группу B вошли команды Мексики, Эквадора, Венесуэлы и Ямайки, в квартет C — сборные США, Уругвая, Панамы и Боливии, в группу D — команды Бразилии, Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы.

РПЛ будет представлена на Кубке Америки 10 игроками. За сборную Мексики выступит полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, за костариканцев сыграет нападающий столичного «Спартака» Манфред Угальде, в состав сборной Уругвая вошли защитники Лукас Оласа («Краснодар») и Николас Маричаль («Динамо»), за сборную Колумбии сыграют полузащитники Хорхе Карраскаль («Динамо»), Кевин Кастаньо («Краснодар») и нападающий Джон Кордоба («Краснодар»). За парагвайцев сыграют защитники Фабиан Бальбуэна («Динамо») и Хуниор Алонсо («Краснодар»). В сборную Чили попал нападающий ЦСКА Виктор Давила. Кроме того, в состав сборной Ямайки включен принадлежащий «Спартаку» нападающий Шамар Николсон, который в прошлом сезоне был арендован французским «Клермоном», а за команду Боливии сыграет защитник вылетевшей из РПЛ калининградской «Балтики» Роберто Фернандес.

Представителей РПЛ могло быть больше. В частности, в окончательную заявку сборной Парагвая не попал полузащитник «Спартака» Хесус Медина. «Кубок Америки является хорошим турниром для футболистов, — сказал он журналистам. — Сейчас новый тренер сборной Парагвая пытается посмотреть каждого футболиста, поменять что-то в игре, это хорошо для нас, для команды, посмотрим, что будет. Почему я не попал в состав? Спросите тренера. Это его решение, это футбол. Сейчас я сосредоточен на игре за “Спартак” и подготовке к новому сезону».

Последний Кубок Америки для Месси

В окончательную заявку сборной Аргентины попал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» 36-летний Лионель Месси. 13 июня футболист заявил, что из-за участия в Кубке Америки пропустит Олимпийские игры. «В этом возрасте я не могу играть все матчи. Нужно хорошо выбирать, а играть два турнира подряд — это уже слишком», — сказал Месси, комментарий которого приводит Mundo Deportivo.

В 2023 году Месси заявил, что не планирует выступать на чемпионате мира 2026 года. Однако в июне аргентинец не исключил участия в мировом первенстве, одной из принимающих стран которого также будут США. По словам нападающего клуба Главной футбольной лиги «Интер Майами», все зависит от того, как он будет себя чувствовать.

«Время проходит быстро, но оно еще есть, и я не знаю, как будут обстоять дела в тот момент. Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь число», — отметил Месси. 24 июня Месси исполнится 37 лет, а следующий Кубок Америки пройдет в 2028 году, тогда футболисту будет 41 год. Кажется, что он вряд ли примет участие в следующем турнире, если у него есть сомнения насчет игры на чемпионате мира.

Месси с 2003 по 2021 год играл за «Барселону», в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. После «Барселоны» Месси выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021), в 2008 году Месси стал олимпийским чемпионом. Также он становился серебряным призером чемпионата мира 2014 года, трижды достигал такого результата на Кубке Америки (2007, 2015, 2016), один раз стал бронзовым призером турнира (2019). Месси является лучшим бомбардиром сборной Аргентины, на его счету 108 мячей в 182 матчах.

На Кубке Америки также будет интересно последить за будущей звездой испанского «Реала» бразильским нападающим Эндриком. В декабре 2022 года «Реал» согласовал условия контракта с на тот момент 16-летним форвардом, который выступает за бразильский «Палмейрас». Нападающий сможет присоединиться к «Реалу» 21 июля 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. На Кубке Америки Эндрику в сборной Бразилии помогут нападающие «Реала» Винисиус и Родриго.

Основной рынок для РПЛ

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Также ФИФА ввела правило о приостановке соглашений с российскими клубами для иностранных футболистов, которым воспользовались преимущественно игроки из европейских стран. Российские клубы после введения санкций перестроили работу по поиску новых футболистов с европейского рынка на южноамериканский.

Данный Кубок Америки даже с учетом большого количества представителей РПЛ является для клубов премьер-лиги возможностью посмотреть на будущих игроков, которых можно приобрести. Только если футболисты из Европы едут в Россию не так активно в том числе из-за давления властей стран, то в Америке с этим проще. Звезд на Кубке Америки предостаточно, безусловно, самые перспективные футболисты могут не поехать в Россию, выбрав более сильный чемпионат из первой пятерки Европы, однако игроки чуть пониже уровнем могут заинтересовать представителей России.