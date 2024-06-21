Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на Кубке Америки
Игра против команды Канады стала 35-й для футболиста Лионеля Месси в рамках Кубка Америки.
Игра против команды Канады стала 35-й для футболиста Лионеля Месси в рамках Кубка Америки.
ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Канады в стартовом матче Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).
Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (49-я минута) и Лаутаро Мартинес (88).
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел 35-й матч на Кубке Америки, став рекордсменом турнира по этому показателю. Аргентинец обошел чилийского вратаря Серхио Ливингстона (34). В матче с канадцами Месси записал на свой счет голевую передачу.
Сборные Аргентины и Канады выступают в группе A. Следующий матч аргентинцы проведут против чилийцев, канадцы встретятся с перуанцами. Игры пройдут 26 июня.
Кубок Америки завершится 15 июля. В нем принимают участие 16 команд, разделенных на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.