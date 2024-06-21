Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на Кубке Америки

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Канады в стартовом матче Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (49-я минута) и Лаутаро Мартинес (88).

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел 35-й матч на Кубке Америки, став рекордсменом турнира по этому показателю. Аргентинец обошел чилийского вратаря Серхио Ливингстона (34). В матче с канадцами Месси записал на свой счет голевую передачу.

Сборные Аргентины и Канады выступают в группе A. Следующий матч аргентинцы проведут против чилийцев, канадцы встретятся с перуанцами. Игры пройдут 26 июня.