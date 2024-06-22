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09:32 (мск), источник: ТАСС

Старт Кубка африканских наций по футболу 2025 года перенесли с лета на зиму

Турнир пройдет в Марокко.

Источник: AP 2023

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Матч открытия следующего Кубка африканских наций по футболу пройдет 21 декабря 2025 года, финал — 18 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Турнир примет Марокко. Изначально планировалось, что турнир пройдет летом 2025 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы CAF, объявление дат турнира «заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, поскольку проводились сложные и порой трудные дискуссии с различными заинтересованными сторонами в свете обширного календаря международных и внутренних матчей».

Предыдущий Кубок африканских наций прошел зимой 2024 года в Кот-д’Ивуаре. Его победителем стала сборная страны, принимавшей турнир. Те соревнования должны были пройти в 2023 году, но были перенесены из-за погодных условий.

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