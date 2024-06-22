Старт Кубка африканских наций по футболу 2025 года перенесли с лета на зиму

РАБАТ, 22 июня. /ТАСС/. Матч открытия следующего Кубка африканских наций по футболу пройдет 21 декабря 2025 года, финал — 18 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Турнир примет Марокко. Изначально планировалось, что турнир пройдет летом 2025 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы CAF, объявление дат турнира «заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, поскольку проводились сложные и порой трудные дискуссии с различными заинтересованными сторонами в свете обширного календаря международных и внутренних матчей».