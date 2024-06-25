Бразилия разбилась о костариканскую стену. Винисиуса превратили в невидимку, а в обороне пахал даже Угальде

Бразилии выпало начинать на самом дорогом стадионе в истории, постройка которого обошлась в 5,5 миллиарда долларов. На арене SoFi, где играют два клуба по американскому футболу, все сделано по последнему слову техники, а вот поля на Кубке Америки меньших размеров. Главный тренер пентакампеонов Доривал Жуниор на сей счет дипломатично заметил, что это делает турнир более конкурентным, а мяч быстро доставляется в линию атаки. Но, например, форвард «Реала» Родриго ничего хорошего в этом не увидел, заметив, что он любит находить свободное пространство и действовать между линиями, но в контрольной игре с США (1:1) соперник в любой ситуации оказывался рядом.

К Родриго, кстати, приковано повышенное внимание — в отсутствие травмированного Неймара (он сейчас тренируется в Коннектикуте, где базируется сборная, и был на стадионе) именно мадридцу досталась сакральная для Бразилии «десятка». «Носить номер 10 — это большая честь, и я думаю, что это самая тяжелая футболка в истории футбола. Я знаю свою ответственность, знаю, что с каждым днем я должен становиться лучше. Я знаю, что взгляды всего мира будут прикованы ко мне в этой футболке, поэтому я готов делать все, чтобы оправдать ожидания. А с Неймаром мы недавно общались. Я всегда стараюсь дать ему понять, что хоть и ношу сейчас “десятку”, это его футболка. Я просто заменил его на минутку, и мы ждем его возвращения», — признался Родриго.

Еще он рассказал, что в сборной он играет не так, как в клубе, и ему нравится, что он может менять позицию. Формально же Родриго располагался в центре атакующей тройки, а относительными сюрпризами стал выход на позиции левого латераля Гильермо Араны. Зато возвращения в старт пропустившего почти весь сезон Эдера Милитао ждали, но это не окончательный вариант. После серии экспериментов Доривал уже сказал, что на скоротечном турнире он будет проводить как минимум одну замену в каждом туре, а текущие перестановки носят тактический характер.

Всем было понятно, что Бразилии придется вскрывать насыщенную оборону. Пять защитников, еще одна плотная линия перед ними и пара форвардов, которые все время приходили партнерам на помощь. Соответственно, спартаковец Угальде чаще встречался с мячом ближе к собственной штрафной или (при стандартах) внутри нее. И разве можно за это упрекнуть Коста-Рику? Естественно, она может играть иначе, но с соперниками сопоставимого уровня.

Перед Кубком Америки команда, которую возглавляет продуктивно работавший в сборной Эквадора аргентинец Густаво Альфаро, порезвилась в отборе на ЧМ-2026. Против Сент-Китса и Невиса (4:0) и Гренады (3:0). Здесь же первая попытка включить агрессивный прессинг у штрафной соперника обернулась встречной атакой на пространстве, которую испортил неудачный удар Лукаса Пакета. А потом выход один на один не использовал Рафинья — Секейра включил режим Кейлора Наваса.

В остальном же бразильцам и персонально замененному в итоге Винисиусу Жуниору перекрыли кислород. Фавориты словно ломились в запертую дверь. Когда же в кармане обнаружились ключи в виде стандартного положения, в дело вмешался ВАР, и гол Маркиньоса отменили из-за офсайда. Показательно, что болельщики Коста-Рики отреагировали на вердикт судей так эмоционально, словно это не соперника оставили без гола, а их любимая команда сама забила.

Оставалось понять — хватит ли костариканцев на весь матч. Судя по нескольким вспышкам прессинга у бразильской штрафной, физически команда готова здорово. Но постоянное давление и игра без мяча изматывают и притупляют внимание. Например, дали пробить Пакета, и тот попал в штангу. А затем защитник ударил по своим воротам, что привело к очередному — и не последнему — крутому сейву Секейры.

Бразилия бросила в бой все атакующие резервы — Габриэла Мартинелли, Савио и, конечно, Эндрика. Ничего не помогло. Ни попытки разыграть мяч до верного, ни мощные удары, как у промахнувшегося в добавленное арбитром время Бруно Гимараэса.

Можно, конечно, вспомнить, что путь к победе на ЧМ-2022 Аргентина начала с проигрыша Саудовской Аравии, только Бразилия не производит впечатление команды с большими внутренними резервами. Чем, собственно, Коста-Рика и воспользовалась. Эта ничья для нее почти как единственная победа над бразильцами в далеком 1960 году.