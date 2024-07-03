Игра Бразилии — ужас. А форвард «Краснодара» сделал классный гол в матче, напоминающем ММА

Копа-2024, Бразилия — Колумбия, обзор матча, голы: Рафинья, Муньос, ассист Джона Кордобы, 3 июля 2024 | Источник: Getty Images

Кубок Америки — 2024. Группа D. 3-й тур

03 июля 2024, среда. 04:00 МСК

Бразилия — Колумбия

Счет — 1: 1

Голы:

Бразилия — 1:0 Рафинья — 12'

Колумбия — 1:1 Муньос — 45+2'

Бразилия — Колумбия — первый по-настоящему большой матч на Кубке Америки — 2024. Ещё круче его делала интрига: бразильцам нужна была только победа, чтобы финишировать первыми в группе. А колумбийцев устраивала и ничья. Первое место важно стратегически — в четвертьфинале никому не хотелось попадать на Уругвай. А второе место выводило именно на него.

Тренер бразильцев Доривал Жуниор не стал сильно ротировать состав по сравнению с матчем с Парагваем. Изменение всего одно: вместо Савио в старт вернулся Рафинья. Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор был на месте. Варианта не выпускать как будто не существовало, хотя вингер «висел» на жёлтой карточке. И что он сделал на старте матча? Конечно, получил предупреждение. Уже на седьмой минуте он отмахнулся и ударил по лицу Хамесу Родригесу. Судья Хесус Валенсуэла показал жёлтую, из-за которой Винисиус пропустит четвертьфинал. Беда. А Хамес, кстати, с того штрафного классно пробил, угодив в перекладину.

Первый тайм матча — это про грубость. Или даже жестокость. Команды нещадно лупили друг друга по ногам. Видимо, пересмотрели ММА перед игрой. Из-за частых фолов судья назначал штрафные. И с одного из них Бразилия открыла счёт. На 12-й минуте Рафинья классно пальнул с него издали: мяч от рук голкипера Камило Варгаса влетел в ворота Колумбии. Красота!

Но уже через несколько минут колумбийцы забили ответный мяч. Конечно, момент возник после со стандарта. После фола. Хамес со штрафного навесил в сторону ворот Бразилии, а набежавший защитник Давинсон Санчес удачно пробил головой. Только судья после общения с комнатой VAR не засчитал мяч. Правда… Убедиться в офсайде зрителям не удалось. Сначала нам вообще начертили офсайд по другому футболисту. А во втором повторе показали картинку из-за ворот — всего на пару секунд. Что там можно успеть увидеть? Журналисты в Южной Америке мгновенно «полыхнули» в соцсетях. Как бразильские, так и аргентинские. Многие посчитали, что Санчес не находился в офсайде. В общем, неоднозначный эпизод.

Источник: Кадр из трансляции

Что оставалось Колумбии? Конечно, идти вперёд и забивать. Команда Нестора Лоренсо выглядела симпатичнее, создавая чуть больше моментов. Хотя частенько обеим командам мешала грубость: из-за частых нарушений матч дробился. За первый тайм судья вынес четыре предупреждения, хотя стоило даже больше. Казалось, он боялся переборщить с жёлтыми — иначе бы команды доигрывали матч в формате «9 на 9». После некоторых фолов на поле было больно смотреть — так откровенно футболисты влетали друг другу в ноги. Винисиус после одного из фолов на себе повторил легендарное «перекати-поле» от Неймара с чемпионата мира 2018 года в России.

Жарко стало под конец тайма. На 43-й минуте Винисиуса снесли в штрафной Колумбии. Даниэль Муньос вкатился под лидера бразильцев. На повторе показалось, что это чистейший пенальти. Касания ноги защитника Колумбии и мяча там не было, а вот с ногой бразильца — да. Судья Валенсуэла пообщался с VAR, но в итоге почему-то не пошёл смотреть повтор. Ещё одно максимально спорное решение от венесуэльского арбитра. Забавно, что судья в итоге назначил угловой, хотя мяч в эпизоде ушёл от Винисиуса.

А уже на второй добавленной к первому тайму минуте Колумбия сравняла счёт. Кто забил? По иронии, Даниэль Муньос! Хамес сделал передачу в район радиуса штрафной на Джона Кордобу, форвард «Краснодара» стянул на себя троих соперников, но изловчился отдать красивый пас. А Муньос спокойно поразил ворота Алисона. 1:1 — гол с участием представителя РПЛ. Первый тайм получился весёлым. В нём было всё: голы, борьба, спорные решения, красивые моменты.

Второй тайм стартовал так, будто на поле вышли другие сборные: с минимумом фолов и без опасных моментов. Запомнился скорее эпизод перед возобновлением игры, когда Доривал Жуниор показывал судье жестами монитор VAR и просьбу смотреть его в случае чего. Вероятно, это связано с моментом с Винисиусом.

Первый опасный момент в тайме случился только на 58-й минуте: Рафинья пальнул со штрафного, а мяч пролетел рядом со штангой. Бразилии был необходим гол, но симпатичнее выглядела Колумбия. Флешбэки возвращали в 1-й тур, когда бразильцы безыдейно мучались с Коста-Рикой. Не помогла даже замена в перерыве, когда «десятку» Лукаса Пакета по позиции заменил Андреас Перейра.

А колумбийцы приближались ко второму забитому мячу. В середине тайма классный момент организовал Хамес: он закинул мяч в штрафную, откуда Кордоба пробил головой под перекладину. Алисон, к счастью для бразильцев, оказался на месте. Доривал Жуниор продолжал тактические муки. На 73-й минуте он выпустил Савио вместо Родриго, а также Эдерсона (полузащитника «Аталанты», не вратаря) вместо Жоау Гомеша. Бразилия контролировала матч, но без особого продвижения. Любая попытка паса вперёд заканчивалась перехватом, никаких изысканных мыслей.

Сначала Колумбия успешно оборонялась и оберегала нужный счёт. А потом пошла вперёд. Вышедший на поле вместо Хамеса полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль упустил отличный шанс: получил мяч в штрафной после отскока, но слишком неудачно пробил (хотя ему никто не мешал). А через пару минут убойный момент был у Рафаэля Борре. С левого фланга на него сделали передачу, форвард сборной Колумбии оказался абсолютно один в штрафной и… Мяч ударился об газон и перелетел перекладину. Борре простил.

Слишком поздно Доривал Жуниор выпустил Эндрика. Только на 86-й минуте у Бразилии на поле появился настоящий центрфорвард. Что за это время мог успеть 17-летний нападающий? Матч так и завершился вничью. Хотя в компенсированное время неплохой удар нанёс Андреас Перейра, но его потащил голкипер Варгас. А бразильцы требовали пенальти в концовке матча после падения Маркиньоса в штрафной Колумбии. Но там никакого нарушения, кажется, не было. Хотя Доривал Жуниор активно выражал недовольство в сторону арбитра после финального свистка.

Колумбия провела классную встречу, добыв нужный результат и показав неплохой футбол. А вот к Бразилии снова есть вопросы. И очень много. На одну удачную игру с Парагваем есть две осечки с Коста-Рикой и Колумбией. Впереди у бразильцев тяжелейшее испытание в четвертьфинале. Им предстоит матч с Уругваем Марсело Бьелсы. Без дисквалифицированного Винисиуса Жуниора… Грядёт что-то грандиозное! А финишировавшая в группе первой Колумбия в ¼ финала сыграет с Панамой. Ждём Кордобу и Карраскаля в полуфинале Копы?