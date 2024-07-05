Месси ужасно пробил пенальти на Копе — хуже Роналду! От позора Аргентину спас вратарь

Копа-2024: Аргентина — Эквадор — 1:1 (4:2 по пенальти), обзор матча, голы, паненка Месси, серия пенальти, гол Мартинеса | Источник: Getty Images

Сборная Аргентины провела блеклый четвертьфинал Копы с дерзким Эквадором и доигралась до серии пенальти. При этом команда Эннера Валенсии играла заметно ярче.

Кубок Америки — 2024. ¼ финала

5 июля 2024, пятница, 4:00 мск

Аргентина — Эквадор — 1:1 (4:2 пен.)

Голы: Мартинес, 35 (1:0). Родригес, 90+1 (1:1).

Против Перу в 3-м туре группового этапа Скалони провёл широкую ротацию: совсем не играли Акунья, Мак Аллистер, Молина, Де Пауль, Альварес и Месси. Первому и предпоследнему не нашлось места в старте и теперь — уж больно хороши на Копе Тальяфико и Лаутаро Мартинес. Но одно дело — бодаться с Канадой, Чили и Перу, у которых на троих один гол, и другое — с Эквадором. У него и четыре забитых мяча, и несколько звёзд в составе: Инкапье, Кайседо, Валенсия. Ещё в списке мог быть Эступиньян — вызову в сборную помешала травма.

Ближе к успеху на первых минутах были как раз эквадорцы. Убегал от защитников и бил низом Валенсия — Эмилиано Мартинес забрал мяч. Проверил вратаря и Сармиенто. Это была только пристрелка, потому что далее случился по-настоящему голевой момент как раз с участием этих же игроков: экс-нападающий «Вест Хэма» рванул по флангу и прострелил на партнёра из «Брайтона», который накрутил Ромеро (Кристиан после лишь развёл руками) и пытался проткнуть мяч мимо Мартинеса — тот красиво спас ногой.

А что Аргентина? Можно отметить только пару эпизодов у Энцо Фернандеса — неточный удар головой и проход с последующим заблокированным Пачо выстрелом. К 35-й минуте в голове крутился вопрос: а чемпионы мира точно играют в бело-голубых футболках? Вскоре стало понятно, что да. Ничего не предвещало гол аргентинцев, но он случился: Месси подал угловой справа, Мак Аллистер выиграл верховую борьбу на ближней штанге и головой скинул мяч Лисандро Мартинесу — тот вколотил головой с пары метров и показал Лаутаро, что у них забивная фамилия.

Особо не напрягаясь, фаворит включился в нужный момент. Вот вам и менталитет чемпионов мира. А там и Валенсия едва не помог: в центре поля срубил Мак Аллистера, получил жёлтую и не успокоился, немного погодя приложив локтём в затылок Де Пауля. У Эннера уже была прямая красная в 1-м туре группового этапа. Видимо, ему мало. Повезло, что уругвайский судья Матонте во втором случае его простил.

Напоследок в первом тайме ещё и Лаутаро промазал из убойной позиции. После пропущенного гола Эквадор явно приуныл. Но даже так Аргентина не заработала преимущество по ожидаемым голам: 0,49 xG против 0,58.

Во второй половине матча эквадорцы ожили и добились нескольких угловых. Один из них принёс им 11-метровый за попадание мяча в отставленную руку Де Пауля вслед за ударом Франко. К мячу подошёл Валенсия и пробил в левый нижний угол. Мартинес прыгнул в другую сторону, однако его спасла штанга! Будь на месте Эми Ребров, он бы её расцеловал. Добивание также не оказалось успешным.

Проводившего далеко не лучший матч Лаутаро на 65-й минуте сменил Альварес. Форвард «Интера» впервые на нынешней Копе ушёл с поля без гола. Его коллега из «Ман Сити», впрочем, сыграл не ярче. Дальше голевых шансов в основное время просто не было — только обмен нарушениями. Аргентина не форсировала события и играла на удержание. Карточки получили Мойсес Кайседо с одной стороны, Гонсалес и Тальяфико — с другой. По фолам получилось равенство — 13:13. Типичный Кубок Америки.

В финале игры практику получили Отаменди и Ло Чельсо. А Месси пришлось отрабатывать в обороне за другом-телохранителем Де Паулем. Родриго в сборной из-за бешеной конкуренции в центре играет на правом фланге. Получается неидеально.

Те зрители, кто подумал, что всё решено, и ушёл спать, наверняка пожалеют. Потому что на 90+1-й минуте случилась шикарная развязка. Йебоа исполнил закидушку в штрафную, и Родригес удачно кивнул головой в сторону дальнего угла. Судьи долго смотрели видеоповторы, потому что к мячу тянулся находящийся в офсайде Хорди Кайседо. И всё-таки засчитали гол.

Аргентина пыталась удержать результат и поплатилась за это. Эквадор играл не хуже и вытянул себя в серию пенальти. Да, на Копе нет овертаймов. Первым пошёл бить Месси — и запорол попытку, передав привет нереализовавшему подход к точке на Евро Криштиану Роналду! Нечего было пижонить и исполнять «паненку» по центру — вместо красивого гола получился удар в перекладину. Эмилиано Мартинес выручил капитана, нейтрализовав попытки Мены и Минды. Альварес, Мак Аллистер, Отаменди и вышедший под 11-метровые Монтьель не промахнулись и всё-таки вывели Аргентину в полуфинал.

Там Месси и компания сразятся с Венесуэлой или Канадой. Но теперь аргентинцы уже не выглядят безоговорочным фаворитом Копы. От позора — вылета в четвертьфинале — действующие чемпионы мира (и Копы, кстати, тоже) были всего в паре ударов. Оказалось, что сыгранный, боевитый и пусть даже куда менее классный соперник может доставить им массу проблем.