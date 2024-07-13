«Сплошная ложь»: Бьелса раскритиковал организацию Кубка Америки в США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса раскритиковал организацию Кубка Америки в США.

Сборная Уругвая сыграет за бронзовые медали с командой Канады. Матч пройдет в ночь на 14 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.

«Они проводят пресс-конференции и говорят: “Нет, поля идеальны, тренировочные поля идеальны”. У меня есть фотографии, которые показывают, что все это ложь. Сплошная ложь. Сейчас я уже сказал все, что обещал организаторам и федерации не говорить. За это последует наказание. Это все ошибки, о которых было известно заранее. Североамериканцы не говорят: “Вы получите идеальное поле”. Они говорят: “Мы дадим вам поле, установленное три дня назад”. Тренировочные поля были просто катастрофой», — цитирует Бьелсу The Athletic.

«Они проводят пресс-конференцию и говорят, что это оптический обман, что Винисиус Жуниор ничего не видит. Что Лионель Скалони не должен говорить. США, напомню, когда почувствовали, что их интересы атакуют, создали ФИФА-гейт (коррупционный скандал 2015 года). Вместе с ФБР. Они сделали то, что сделали, но это было в их интересах», — добавил специалист.

Ранее на качество футбольных полей пожаловался капитан сборной Аргентины Лионель Месси.