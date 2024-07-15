Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз стала победителем Кубка Америки по футболу
В финале аргентинцы обыграли колумбийцев в дополнительное время.
ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Колумбии в финальном матче Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США).
Гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть матч из-за травмы. Футболист получил повреждение во втором тайме и был заменен на 66-й минуте. После ухода с поля Месси не смог сдержать слез.
Месси завоевал 45-й трофей в карьере, аргентинец является рекордсменом по этому показателю. Последний матч в составе аргентинской команды провел полузащитник Анхель ди Мария. Игрок дебютировал в составе сборной в 2008 году, провел за национальную команду 146 матчей, забил 31 гол и отдал 32 голевые передачи. Вместе со сборной ди Мария стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки, победителем Финалиссимы (матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки), а также Олимпийских игр 2008 года.
Сборная Аргентины в 16-й раз стала победителем Кубка Америки и обошла по этому показателю команду Уругвая (15), установив рекорд по числу побед на турнире. Сборная Колумбии единственный раз одерживала победу на Кубке Америки в 2001 году.