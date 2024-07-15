Месси разрыдался, но победил. Кровь и травма едва не сорвали триумф Лео
Аргентина стала победителем Кубка Америки, Месси не доиграл финал из-за травмы.
Сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки. «Альбиселесте» в рекордный, 16-й раз стали победителями турнира, а Лионель Месси завоевал уже 45-й трофей в своей карьере и упрочил звание самого успешного футболиста в мировой истории.
Сочную десятку самых интересных фактов финального противостояния мы уже представили. Ознакомиться с ними можно здесь: Месси снова выше Роналду. Аргентина будет гулять всю ночь после финала?
К очной встрече обе команды подошли без потерь.
Сборная Аргентины без проблем стала победителем своей группы и не пропустила на этой стадии ни одного мяча, поочередно обыграв Канаду, Чили и Перу. В плей-офф же «альбиселесте» не смогли удержать ворота на замке лишь в матче против Эквадора, пропустив в компенсированное к основному время, но добились успеха в серии пенальти (в той самой, когда великий Лео Месси не забил после неудачной попытки исполнить «паненку»), а в полуфинале переиграли все тех же канадцев.
Что касается Колумбии, то подопечные аргентинского тренера Нестора Лоренсо в групповом этапе избежали поражения в матче с бразильцами и переиграли Парагвай и Коста-Рику. В плей-офф колумбийцы разгромили Панаму, а затем добились победы над Уругваем в драматичном матче.
Матч был омрачен беспорядками, которые произошли на территории стадиона «Хард Рок» в Майами еще до начала встречи. Стартовый свисток должен был прозвучать в 3:00 по московскому времени, однако старт игры пришлось перенести на 30 минут. Для решения всех проблем этого оказалось недостаточно. В итоге же матч начался в 4:22 мск.
Многие болельщики обеих сборных попытались проникнуть на трибуны без билетов. Сотрудники безопасности арены и полицейские были вынуждены начать задержания с применением силы и закрыть входы. Из-за большого скопления болельщиков образовались хаос и давка. Как сообщают СМИ, не обошлось без пострадавших и кровопролития, а люди теряли сознание. Пострадали и дети. Кадры жуткие.
Уровень организации Кубка Америки в США не выдерживает критики. На работу сотрудников арены и качество полей стадионов поступила масса жалоб, беспорядки на трибунах затронули даже футболистов. А ведь американцам через два года принимать чемпионат мира. Этот Кубок Америки получился ужасной рекламой Штатов перед мундиалем.
Один лишь финальный матч Кубка Америки по всем статьям превзошел весь прошедший накануне чемпионат Европы. Ярость, страсть, яркий футбол, большое количество ошибок и драма — все это не уместилось даже в 90 минут. Победитель был выявлен по итогам дополнительного времени.
Будто заряженные дополнительными эмоциями из-за обстановки вокруг матча обе команды принялись откровенно рубиться на поле в борьбе за мяч. И Колумбия в противостоянии с лучшей командой мира выглядела ни разу не хуже, а местами — даже лучше. Колумбийцы действовали острее и опаснее. Чего стоит один только момент в исполнении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Колумбиец невероятным образом извернулся и нанес удар, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Но и у Аргентины были свои моменты. Например, когда после прострела от Анхеля Ди Марии великий Лео Месси оказался совсем один без какой-либо опеки и пробил, казалось, наверняка на гол. Но на пути мяча оказался Хулиан Альварес, после чего снаряд оказался в руках голкипера Колумбии.
Месси и позднее стал главным объектом матча, но уже по другим причинам. В конце первого тайма он получил травму правой ноги после столкновения с Сантьяго Ариасом. Аргентинцу оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить игру. Но ненадолго. Во втором тайме Месси неудачно упал и вновь почувствовал дискомфорт в ноге. На 66-й минуте матча он был заменен на Николаса Гонсалеса, покинув поле в сопровождении врачей. На скамье запасных Лео не смог сдержать слез и разрыдался.
С приближением окончания основного времени и Аргентина, и Колумбия стали все больше ошибаться, хотя и старались играть осторожно, осознавая цену ошибки. Однако усталость давала о себе знать. Это особенно было видно уже в дополнительное время. И именно одна ошибка стала роковой. Экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес удачно сыграл в отборе в центре поля и оставил мяч Джовани Ло Чельсо, а тот классно вывел вышедшего на замену Лаутаро Мартинеса навстречу с вратарем Колумбии. Свой шанс форвард, откровенно проваливший последний чемпионат мира и заслуживший тогда порцию критики, использовал с удовольствием. Его гол на 112-й минуте подарил Аргентине уже 16-й Кубок Америки. Это новый рекорд турнира. Без рекорда не обошелся и Месси: Лео завоевал 45-й трофей в своей карьере и подтвердил статус самого титулованного футболиста в истории.
Заветный кубок Месси поднял вместе со своими давними друзьями Николасом Отаменди и Ди Марией. Для Ди Марии этот момент был поистине особенным, ведь звездный аргентинец провел свой последний в карьере матч за сборную. Покидая поле по ходу матча, он также не сдержал слез и разрыдался.
А что в итоге? Месси с очередным трофеем. Впереди его ждет битва с победителями Евро сборной Испанией, а это в теории еще одно чемпионство. На этом фоне Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и проваливший Кубок Америки Винисиус Жуниор будто бы уже не выглядят столь явными претендентами на Золотой мяч — 2024. Неужели фигура Лео вновь затмит всех в споре за звание лучшего футболиста мира?
Автор: Андрей Сенченко