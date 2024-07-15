Месси разрыдался, но победил. Кровь и травма едва не сорвали триумф Лео

Сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки. «Альбиселесте» в рекордный, 16-й раз стали победителями турнира, а Лионель Месси завоевал уже 45-й трофей в своей карьере и упрочил звание самого успешного футболиста в мировой истории.

Путь к финалу

Сочную десятку самых интересных фактов финального противостояния мы уже представили. Ознакомиться с ними можно здесь: Месси снова выше Роналду. Аргентина будет гулять всю ночь после финала?

К очной встрече обе команды подошли без потерь.

Сборная Аргентины без проблем стала победителем своей группы и не пропустила на этой стадии ни одного мяча, поочередно обыграв Канаду, Чили и Перу. В плей-офф же «альбиселесте» не смогли удержать ворота на замке лишь в матче против Эквадора, пропустив в компенсированное к основному время, но добились успеха в серии пенальти (в той самой, когда великий Лео Месси не забил после неудачной попытки исполнить «паненку»), а в полуфинале переиграли все тех же канадцев.

Что касается Колумбии, то подопечные аргентинского тренера Нестора Лоренсо в групповом этапе избежали поражения в матче с бразильцами и переиграли Парагвай и Коста-Рику. В плей-офф колумбийцы разгромили Панаму, а затем добились победы над Уругваем в драматичном матче.

Беспорядки, хаос, давка и задержания

Матч был омрачен беспорядками, которые произошли на территории стадиона «Хард Рок» в Майами еще до начала встречи. Стартовый свисток должен был прозвучать в 3:00 по московскому времени, однако старт игры пришлось перенести на 30 минут. Для решения всех проблем этого оказалось недостаточно. В итоге же матч начался в 4:22 мск.

Многие болельщики обеих сборных попытались проникнуть на трибуны без билетов. Сотрудники безопасности арены и полицейские были вынуждены начать задержания с применением силы и закрыть входы. Из-за большого скопления болельщиков образовались хаос и давка. Как сообщают СМИ, не обошлось без пострадавших и кровопролития, а люди теряли сознание. Пострадали и дети. Кадры жуткие.

Уровень организации Кубка Америки в США не выдерживает критики. На работу сотрудников арены и качество полей стадионов поступила масса жалоб, беспорядки на трибунах затронули даже футболистов. А ведь американцам через два года принимать чемпионат мира. Этот Кубок Америки получился ужасной рекламой Штатов перед мундиалем.

Травма, слезы и новый рекорд

Один лишь финальный матч Кубка Америки по всем статьям превзошел весь прошедший накануне чемпионат Европы. Ярость, страсть, яркий футбол, большое количество ошибок и драма — все это не уместилось даже в 90 минут. Победитель был выявлен по итогам дополнительного времени.

Будто заряженные дополнительными эмоциями из-за обстановки вокруг матча обе команды принялись откровенно рубиться на поле в борьбе за мяч. И Колумбия в противостоянии с лучшей командой мира выглядела ни разу не хуже, а местами — даже лучше. Колумбийцы действовали острее и опаснее. Чего стоит один только момент в исполнении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Колумбиец невероятным образом извернулся и нанес удар, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Но и у Аргентины были свои моменты. Например, когда после прострела от Анхеля Ди Марии великий Лео Месси оказался совсем один без какой-либо опеки и пробил, казалось, наверняка на гол. Но на пути мяча оказался Хулиан Альварес, после чего снаряд оказался в руках голкипера Колумбии.

Месси и позднее стал главным объектом матча, но уже по другим причинам. В конце первого тайма он получил травму правой ноги после столкновения с Сантьяго Ариасом. Аргентинцу оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить игру. Но ненадолго. Во втором тайме Месси неудачно упал и вновь почувствовал дискомфорт в ноге. На 66-й минуте матча он был заменен на Николаса Гонсалеса, покинув поле в сопровождении врачей. На скамье запасных Лео не смог сдержать слез и разрыдался.

С приближением окончания основного времени и Аргентина, и Колумбия стали все больше ошибаться, хотя и старались играть осторожно, осознавая цену ошибки. Однако усталость давала о себе знать. Это особенно было видно уже в дополнительное время. И именно одна ошибка стала роковой. Экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес удачно сыграл в отборе в центре поля и оставил мяч Джовани Ло Чельсо, а тот классно вывел вышедшего на замену Лаутаро Мартинеса навстречу с вратарем Колумбии. Свой шанс форвард, откровенно проваливший последний чемпионат мира и заслуживший тогда порцию критики, использовал с удовольствием. Его гол на 112-й минуте подарил Аргентине уже 16-й Кубок Америки. Это новый рекорд турнира. Без рекорда не обошелся и Месси: Лео завоевал 45-й трофей в своей карьере и подтвердил статус самого титулованного футболиста в истории.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TUgavfP-br0" title="Argentina 1 - 0 Colombia | Copa América 2024 | ¡ARGENTINA CAMPEONA DE LA COPA AMÉRICA 2024!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заветный кубок Месси поднял вместе со своими давними друзьями Николасом Отаменди и Ди Марией. Для Ди Марии этот момент был поистине особенным, ведь звездный аргентинец провел свой последний в карьере матч за сборную. Покидая поле по ходу матча, он также не сдержал слез и разрыдался.

А что в итоге? Месси с очередным трофеем. Впереди его ждет битва с победителями Евро сборной Испанией, а это в теории еще одно чемпионство. На этом фоне Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и проваливший Кубок Америки Винисиус Жуниор будто бы уже не выглядят столь явными претендентами на Золотой мяч — 2024. Неужели фигура Лео вновь затмит всех в споре за звание лучшего футболиста мира?