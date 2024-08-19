Илкай Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии

«После нескольких недель раздумий я пришёл к выводу, что пора завершить карьеру в сборной. Я с большой гордостью вспоминаю 82 матча за свою родную страну — число, которое я никогда не смог бы представить, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году», — написал Гюндоган.