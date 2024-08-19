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Илкай Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии

33-летний полузащитник Илкай Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии. Об этом немецкий игрок каталонской «Барселоны» сообщил в социальных сетях.

Источник: Чемпионат.com

«После нескольких недель раздумий я пришёл к выводу, что пора завершить карьеру в сборной. Я с большой гордостью вспоминаю 82 матча за свою родную страну — число, которое я никогда не смог бы представить, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году», — написал Гюндоган.

В составе национальной команды Германии Гюндоган провёл 82 матча, в которых отметился 19 голами. Отметим, что он был капитаном сборной на Евро-2024.

Напомним, Гюндоган имеет действующее трудовое соглашение с «Барселоной» до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.