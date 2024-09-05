«Почему к нам не едет Испания, пусть объясняют тещи тех, кто об этом спрашивает»

Легендарный российский тренер Олег Романцев пожелал Валерию Карпину крепких нервов, а Станиславу Черчесову удачи в работе с казахской сборной. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-наставник «Спартака» и сборной России высказал свое мнение о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом, главных событиях прошедшего отрезка РПЛ, а также об успехах «Спартака» и общении с Деяном Станковичем.
Станкович — настоящий мужик
— Большинство фанатов красно-белых отреагировали на ничью в матче с «Зенитом» как на своего рода победу «Спартака». А как ее восприняли вы?
— Здесь скорее важен не сам результат, а то, как он был добыт и что за этим стояло. Главное, что в Питере спартаковцы показали — сейчас они могут на равных играть с любым соперником. А нынешний «Зенит» — из тех, кто способен проверить на прочность любого противника. Победу в психологическом плане «Спартак» одержал — был предельно собран все 90 минут, уверенно контролировал мяч, больше владел инициативой. И не блесни в этот вечер Латышонок, а также будь поточнее Зобнин с Литвиновым и Барко, наши ребята вполне могли увезти из Питера три очка.
В таких матчах не только проверяются возможности команды, но еще и закладывается уверенность на будущее. Помню, в чемпионате-89 мы шли на первом месте. Позади хорошие победы. Но впереди предстоял бой в Киеве с командой Лобановского. И я понимал: как мы его проведем, так и пойдем дальше. Об этом и сказал ребятам. И они всё поняли. Четыре гола Шмарова, Мостового и Родионова, оформившего дубль, стали шагом к нашему первому золоту. В Санкт-Петербурге с командой Семака получилось скромнее. Но эта ничья — надежда на будущее. А еще — проявление характера, без которого очки не приходят.
— Подтверждением тому стала следующая игра в РПЛ с «Рубином»?
— Всё верно. Вроде бы и соперник был не зенитовского калибра, и матч домашний, а победа досталась потом и кровью. У казанцев хорошо организованная, выстроенная команда. И, решив не соревноваться со «Спартаком» в скоростных атаках, Рашид Рахимов выбрал тактику вязкой обороны по всему полю. Что должно было лишить соперника свободы маневра. Правда, «Рубин» и сам не преуспевал в атаке, но такой ход событий его, видимо, устраивал. А тут в начале второго тайма еще подарок — нелепое удаление Зобнина. Казалось бы, теперь казанцы усилят напор.
Но вопреки всему это сделали спартаковцы — сработал выход быстрого Хлусевича, ожили фланги. А ближе к концовке Станкович вместо Угальде и Умярова бросил вперед еще Николсона с Мартинсом. Что подчеркнуло стремление спартаковцев и вдесятером довести дело до победы, не отсиживаясь в глухой обороне, а продолжая давить. Именно за счет этого ими и был заработан пенальти, четко реализованный Барко, который, похоже, становится любимцем болельщиков. Словом, все хорошо, что хорошо кончается. За это ребятам и их тренеру большое спартаковское спасибо!
— В этом сезоне — особенно после матча в Петербурге — все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?
— Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера.
Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!
— Перед матчем сборной России с Вьетнамом и Таиландом Валерий Карпин объяснил журналистам, почему сборной выбрали таких слабых соперников: «Для вас всё плохо. Спасибо богу, что и этих нашли». Карпина специально провоцируют на эмоции, что говорит о соответствующем отношении к сборной своей страны?
— Эта ситуация очень похожа на ту, когда находящегося в реанимации больного спрашивают, как он себя чувствует. Признаюсь, мне уже надоело говорить о тех, кто не уважает сборную своей страны, твердя о ее слабых соперниках, неинтересном футболе и отсутствии зрелища. Всё это — пустая болтовня со стремлением хоть как-то привлечь к себе внимание и выделиться из толпы.
Почему к нам не едут Испания с Бразилией, пусть объясняют жены и тещи тех, кто об этом спрашивает. Мы же должны жить, играть и идти дальше! И для этого сборной как никогда необходима вера и поддержка болельщиков. А Карпину — еще и крепкие нервы. Чего ему от всей души желаю!
— В прошлом сезоне, несмотря на трудный старт «Зенита», вы уверенно предрекали ему чемпионство. Не кажется ли вам, что, когда весь Петербург к столетнему юбилею клуба ждет от Семака только золота, это психологически может сказаться на команде?
— И от этого Сергею Богдановичу никуда не деться. Вот почему я ему не завидую — в свое время проходил через нечто подобное. Правда, с юбилеями сталкиваться не доводилось. Но то, что от «Спартака» всегда ждали побед — не только в чемпионате, но и в матчах любых турниров, — и я, и футболисты знали. И понимали — наш болельщик имеет на это право. Мешало ли это? Трудно сказать. А вот держать себя в тонусе заставляло.
У Семака другая история — столетие единственного в городе клуба, который боготворят! И здесь хоть умри, но подари ему праздник. А это колоссальная ответственность. Быть может, отсюда и пошли в Питере тревожные разговоры после ничьей с «Химками». Да и осторожность в игре со «Спартаком» могла навести на мысль, что в таком особенном сезоне «Зениту» ни в коем случае нельзя было проигрывать дома своему главному сопернику. Трудная ничья со «Спартаком» наверняка станет для команды Семака не только встряской, но и подзарядом для будущих побед. А вот сознание того, что от них ждет к юбилею весь Питер, будет осложнять задачу.
Черчесов привык решать серьезные задачи
— Не удивились ли вы тому, что к Станиславу Черчесову так и не проявил интереса ни один российский клуб? И не кажется ли вам, что согласие возглавить сборную Казахстана может быть воспринято как шаг назад в его тренерской карьере?
— Не думаю, что у Стаса в России не было вариантов. Скорее всего, по каким-то причинам они его не устраивали. Черчесов — тренер, который привык решать серьезные конкретные задачи. Что уже доказал не только в России. Да, сегодня сборная Казахстана не обладает высоким международным рейтингом. Но ей предстоит пройти отбор на чемпионат мира, выступить в Лиге наций в группе с Норвегией, Словенией и Австрией. А это серьезный уровень и вызов для тренера.
Тем более что до Станислава неплохих результатов со сборной добился поигравший в «Спартаке» Магомед Адиев. Словом, есть за что сражаться! А для Стаса с характером настоящего воина это — главное. У нас же к специалистам со своим мнением и взглядами на футбол и профессию клубные начальники подходят с опаской — зачем им лишняя головная боль? Ведь они и сами всё знают. Что касается шага назад, то решение Черчесова проверить себя в Казахстане я таковым не считаю. Удачи тебе, Стасик!
— Сигналом SOS прозвучало открытое письмо махачкалинского «Динамо» в РФС с просьбой обратить внимание на проблему судейства. А Сергей Семак говорит об этом из сезона в сезон, несмотря на победы. Но, похоже, эти проблемы не волнуют ЭСК РФС, занятую только защитой арбитров. Как думаете, есть ли способ что-то поменять в системе или это тупик?
— Понимаете, я человек независимый, а потому от меня ничего не зависит. Ну, а если серьезно, то не перестаю удивляться, что из года в год в нашем судействе ничего не меняется — скандалы, ошибки, жалобы… Вот теперь еще и открытые письма отчаяния пошли. А с той стороны словно глухая стена и всё нормально: у руля очередной иностранец, странный руководитель экспертной комиссии, который никогда к этой футбольной отрасли не имел никакого отношения…
Зато появился ВАР, где среди видеоассистентов теперь тоже есть штрафники. Что только еще больше усугубляет ситуацию. А в ответ на претензии всех клубов, включая чемпиона, — лишь молчание и повышение зарплат судьям. И, как вы говорите, это действительно похоже на тупик. Ну, а насчет способа что-то изменить — извините, ничем помочь не могу. Потому что не-зна-ю!
И с легкой грустью вспоминаю, как однажды встретил в «Лужниках» игравших там арбитров моего тренерского времени. Тепло поговорили, вспомнили старое. И, расставаясь, я сказал, что только теперь понял, как был неправ, когда в горячке иногда наезжал на них после матчей, еще не зная, какое убогое поколение придет им на смену. И это при том, что глава ЭСК считает, что по 3 млн премиальных в конце сезона на брата для этих горе-арбитров — сумма очень скромная…
Выступление «Локомотива» — приятная неожиданность
— Много шума вызвал переход Александра Соболева в «Зенит». Особенно возмущались фанаты красно-белых, а кто-то, напротив, не видел в желании форварда выступать за Питер ничего страшного, учитывая, что Александр не воспитанник «Спартака». А как поступил бы тренер Романцев, если бы его футболист не скрывал желания уйти из команды?
— Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными — более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок.
Что касается спартаковских корней, то и они не всё решают. Не помешали же в свое время отправиться в Питер выросшему в «Спартаке» Артему Дзюбе. И причины там были известны — разногласия с тренером. Такое бывает. А здесь команду возглавил новый человек. И если бы уход Соболева прокомментировал Станкович, то я бы тренеру поверил. Потому не вижу повода для обсуждения этой рядовой темы. Тем более что с подписанием Соболевым контракта с «Зенитом» она сама собой умерла.
Если говорить про мое отношение к тем, кто собирался покинуть «Спартак», то меня прежде всего интересовали мотивы такого желания. К счастью, подобного рода проблем, как с уходом Дзюбы или Соболева, в моем «Спартаке» не возникало. И обычно связано это было со стремлением ребят поиграть в Европе. С каждым из них я обсуждал этот шаг, но никогда не навязывал своего мнения. А вот отъезд любого из них переживал. Помню, как тяжело было расставаться с отправившимся в «Рому» Димой Аленичевым. Посидели, поговорили. А на прощание он спросил: «Иваныч, вы меня понимаете?» И я пожал ему руку.
— Вы всегда с уважением говорили об Артеме Дзюбе, а недавно Леонид Слуцкий говорил, что форвард предельно мотивирован и тот, кто возьмет его, сорвет джекпот. Видите его в клубах РПЛ?
— Я давно Артема на поле не видел. Но, зная его умение добиваться своего в самых сложных ситуациях, не сомневаюсь — всё это время он готовился к продолжению карьеры. Не думаю, что разговоры о его финансовых запросах здесь будут стоять на первом месте. Обычно для таких, как Дзюба, в подобные моменты важнее не сорвать куш, а вернуться в игру. Я с уважением отношусь к тренеру «Крыльев» Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артема, то от этого выиграют и команда, и болельщики. Ведь с появлением Дзюбы в «Крыльях» от него будут ждать того же огня, который отличал его в прежних командах. Да и мне будет интересно проверить свои ожидания.
— Одно из главных событий сезона — прорыв «Локомотива» с временным лидерством. Говорит ли это о том, что нас второй год подряд ждет борьба до последнего тура? Или всё же борьба за золото пройдет по схеме «Зенит» — и всё остальные?
— Конечно, такое выступление «Локомотива» — приятная неожиданность. Особенно для его фанатов, взгрустнувших после ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова и Дзюбы. Зато теперь на слуху имена молодых Батракова и Ракова. Как и заметно прибавивших Самошникова с Воробьевым. Ну и как не сказать добрых слов в адрес Михаила Галактионова, который, несмотря на потери, сумел сколотить состав и идет в числе лидеров. В то же время матч с «Краснодаром» был не только текущей проверкой на прочность железнодорожников, но и проверкой заслуженности их появления в статусе лидера чемпионата.
Но 0:3 на своем поле всё расставили по местам. «Локомотив» напоминал «Динамо» образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с «Краснодаром» единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его. Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычеркивать «Локомотив» из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он еще не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина.
Автор: Александр Львов