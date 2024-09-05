«Почему к нам не едет Испания, пусть объясняют тещи тех, кто об этом спрашивает»

У Семака другая история — столетие единственного в городе клуба, который боготворят! И здесь хоть умри, но подари ему праздник. А это колоссальная ответственность. Быть может, отсюда и пошли в Питере тревожные разговоры после ничьей с «Химками». Да и осторожность в игре со «Спартаком» могла навести на мысль, что в таком особенном сезоне «Зениту» ни в коем случае нельзя было проигрывать дома своему главному сопернику. Трудная ничья со «Спартаком» наверняка станет для команды Семака не только встряской, но и подзарядом для будущих побед. А вот сознание того, что от них ждет к юбилею весь Питер, будет осложнять задачу.