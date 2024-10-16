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СМИ узнали зарплату Тухеля на посту главного тренера сборной Англии

Как сообщалось ранее, новым главным тренером сборной Англии станет Томас Тухель.

Источник: Getty Images

Немецкий специалист согласовал контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Ожидается, что о его назначении будет объявлено в среду на пресс-конференции на стадионе «Уэмбли».

По информации Mirror, заработная плата Тухеля в сборной Англии составит порядка 5 млн фунтов в год. Гарет Саутгейт, ушедший в отставку после поражения от Испании в финале Евро-2024, получал 2,5 млн фунтов в год с бонусами.

Контракт Тухеля будет рассчитан на 18 месяцев. Ожидается, что немец официально вступит в должность 1 января, а Ли Карсли будет руководить командой в двух матчах Лиги наций в ноябре.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», из которой он ушел по окончании сезона 2023/24.

Бавария
Англия