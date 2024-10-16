СМИ узнали зарплату Тухеля на посту главного тренера сборной Англии

Немецкий специалист согласовал контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Ожидается, что о его назначении будет объявлено в среду на пресс-конференции на стадионе «Уэмбли».
По информации Mirror, заработная плата Тухеля в сборной Англии составит порядка 5 млн фунтов в год. Гарет Саутгейт, ушедший в отставку после поражения от Испании в финале Евро-2024, получал 2,5 млн фунтов в год с бонусами.
Контракт Тухеля будет рассчитан на 18 месяцев. Ожидается, что немец официально вступит в должность 1 января, а Ли Карсли будет руководить командой в двух матчах Лиги наций в ноябре.
Последним местом работы Тухеля была «Бавария», из которой он ушел по окончании сезона 2023/24.