Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев перенес операцию на желудке

«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться, — сказал Игнатьев. — В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать “караул”, но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация».