Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев перенес операцию на желудке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывшему главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву провели операцию на желудке. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Игнатьева диагностировали рак. По информации источника, в ходе диагностики врачи обнаружили новообразование в желудке специалиста.
«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться, — сказал Игнатьев. — В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать “караул”, но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация».
Игнатьеву 84 года, с 1992 по 1996 год он работал ассистентом главного тренера сборной России, с 1996 по 1998-й сам возглавлял национальную команду. На клубном уровне он руководил московскими «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», раменским «Сатурном», китайским клубом «Шаньдун Лунэн», «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, работал помощником главного тренера в киевском «Динамо» и московском «Локомотиве». С 2013 по 2018 год являлся вице-президентом «Торпедо».