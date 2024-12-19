Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА по итогам 2024 года

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также прошла без участия россиян.