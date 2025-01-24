Брал Олимпиаду со сборной СССР, был изгнан из Киева, а потом отказывал Лобановскому. Истории о легендарном Тищенко

«Меня призвали в “Динамо” в 1984-м служить, а Вадик еще был “гражданским”, — вспоминал Владимир Горилый. — Его одного из немногих из дубля сразу стали привлекать к тренировкам основы. Бывало, говорят: “Вадик, завтра ты с первой командой на кортах Республиканского стадиона работаешь”, а он приходит в дубль на “Динамо”. Тренер, покойный Колотов, удивлялся: “Ты почему не там?” Тищенко смущался: “Ну куда я пойду? Где Блохин, Буряк — и где я?” Сами вспомните ту плеяду. В 1986 году из Киева 12 человек вызывалось в сборную — то есть минимум один еще сидел на банке. А потом случился инцидент, обычный по тем временам. Ребята немного загуляли — дело молодое. Одного, будущего “сборника” СССР, сразу отправили в воинскую часть. А Тищенко и еще один парень вернулись в “Ниву”. Отслужил он уже в львовском СКА».