Брал Олимпиаду со сборной СССР, был изгнан из Киева, а потом отказывал Лобановскому. Истории о легендарном Тищенко

Легендарный полузащитник «Днепра» Вадим Тищенко, взявший с клубом в 1988 году чемпионат СССР, получил золотую медаль на Олимпиаде в Сеуле, хотя не провел там ни минуты на поле. Долгое время считалось, что Бышовец не выпустил футболиста из-за тяжелой травмы колена, которую тот заработал в матче против харьковского «Металлиста». Однако правда вскрылась лишь спустя годы.
«В 1988-м он сделал операцию и мученически готовил себя к финалу, — вспоминал Бышовец в интервью “Чемпионату”. — У них с Савичевым были травмы колена, но у Вадима еще была задействована связка. Я обоим давал шанс до последнего. Это вызывало непонимание в обществе: зачем везти на Олимпиаду больных? Но у меня по жизни принцип: если игрок сделал много для команды и имел шансы восстановиться, я его брал. Это способствовало доверию со стороны футболистов. Савичев в итоге и забил победный гол в финале. А Вадиму, к сожалению, сыграть не удалось.
После операции ему вводили какие-то средства, снимавшие воспалительные процессы. Не допинг. Когда мы сдавали тесты, никаких противопоказаний к участию в Играх у Вадима не было. Возможно, потом у врачей возникли какие-то сомнения. Мне позвонил председатель спорткомитета СССР и предупредил: «Анатолий Федорович, есть проблемы». Вадим уже практически был здоров, тренировался, только периодически опухало колено, но мы не могли рисковать.
Естественно, обсуждали ситуацию с ним. Вадик очень переживал! Если для кого-то сама поездка на Олимпиаду уже была за счастье, то Тищенко все делал, чтобы именно сыграть, помочь. Жаль, что так получилось. Хорошо хоть, медаль получил, а то ведь бывали совершенно дикие ситуации: в 1956 году Эдика Стрельцова, лучшего бомбардира сборной, оставили без награды только потому, что пропустил финал!".
Врач сборной СССР на Олимпиаде Зураб Орджоникидзе утверждал, что если бы футболист вышел на поле, то в его организме наверняка нашли бы допинг.
«Когда Тищенко от наркоза отошел, выпил. Добавил. Встал, нога поехала — гипс сломался, снова связки порвал. Делали повторную операцию. Уже в “Днепре” врач применял препарат для наращивания мышечной массы. Не зная, что это допинг. Мне ничего не сказал. К Олимпиаде Тищенко восстановился. Брали анализы — все чисто. А в Сеуле еще раз проверили и обнаружили остаточные явления. Решили не рисковать», — рассказывал Орджоникидзе в интервью «СЭ».
Такой же версии придерживался партнер Тищенко по «Днепру» защитник Владимир Горилый: «Медицина была на другом уровне. Это сейчас после операции на мениске восстанавливаются за месяц-полтора, а тогда процесс мог на полгода растянуться. Вадику кололи какие-то гормональные препараты. Не думаю, что это расценивалось как допинг. Но какие-то тесты в сборной делали — видать, организм что-то показывал. Поэтому и решили перестраховаться, не подвергать риску дисквалификации. В моем представлении он все равно заслужил эту золотую медаль».
Советские врачи даже ставили под сомнение, что после травмы Тищенко сможет передвигаться самостоятельно. Но благодаря волевому характеру Вадим полноценно восстановился и вернулся в футбол.
В 1989-м он второй раз в карьере стал вице-чемпионом СССР, а затем взял с «Днепром» Кубок страны, минимально обыграв в финале «Торпедо». По итогам этого успешного сезона Тищенко попал в список 33 лучших футболистов СССР и получил звание Заслуженный мастер спорта.
Наверняка у вас назрел вопрос, как такой талантливый полузащитник не оказался в «Динамо» Валерия Лобановского. Но в Киев Тищенко заезжал еще в середине 80-х, однако из-за нарушения режима так и не заиграл у великого тренера СССР.
«Меня призвали в “Динамо” в 1984-м служить, а Вадик еще был “гражданским”, — вспоминал Владимир Горилый. — Его одного из немногих из дубля сразу стали привлекать к тренировкам основы. Бывало, говорят: “Вадик, завтра ты с первой командой на кортах Республиканского стадиона работаешь”, а он приходит в дубль на “Динамо”. Тренер, покойный Колотов, удивлялся: “Ты почему не там?” Тищенко смущался: “Ну куда я пойду? Где Блохин, Буряк — и где я?” Сами вспомните ту плеяду. В 1986 году из Киева 12 человек вызывалось в сборную — то есть минимум один еще сидел на банке. А потом случился инцидент, обычный по тем временам. Ребята немного загуляли — дело молодое. Одного, будущего “сборника” СССР, сразу отправили в воинскую часть. А Тищенко и еще один парень вернулись в “Ниву”. Отслужил он уже в львовском СКА».
Впоследствии Лобановский не раз пытался переманить Тищенко в Киев, но Вадим настолько привык к команде из Днепропетровска, что уже никуда не хотел уходить. Благодаря невероятной самоотдаче на поле и железному характеру он идеально вписался в «Днепр» Евгения Кучеревского.
«В жизни он был скромнягой, добряком, простым парнем. Но на поле превращался в демона, — отмечал Горилый. — Не дай бог при нем кто-то уберет ножку, не пойдет в подкат — напихает так, что мало не покажется. Вадик и себя не щадил, и от других требовал того же».
«Я помню Вадима еще по молодежной команде Украины. Его отличало одно качество, которое всегда подкупает — любовь к футболу на уровне самопожертвования, — говорил Бышовец. — Отдача в игре, умение вести единоборства, даже агрессивность — все это было присуще Тищенко и не могло не вызывать уважения. Он обладал жестким характером, мог постоять за себя. Настоящий лидер. Но ему дважды сильно не везло: из-за травмы не доиграл у меня турнир “Надежда”, а потом — и Олимпиаду. Судьба, наверное…».
После завершения карьеры Тищенко вошел в тренерский штаб «Днепра», а затем на несколько лет покинул команду ради «Кривбасса». Уже в 2001-м Вадим вернулся в родной клуб, где отработал почти 15 лет на разных должностях — был ассистентом главного тренера, иногда исполнял его обязанности, а последние четыре года трудился на посту спортивного директора.
Из олимпийских чемпионов Сеула Тищенко ушел из жизни первым. Его не стало 14 декабря 2015 года — легендарному полузащитнику «Днепра» и сборной СССР было всего 52 года.
«Он никогда не показывал свою боль, — отмечал Горилый. — Футболистом выплескивал эмоции на поле, а тренером — все держал в себе. Казнил себя после неудач, сжигал изнутри. Только раз посетовал: “Что-то “мотор” барахлит”. Осенью 2015-го я праздновал 50-летие. Естественно, позвал Тищенко с женой. Он перезвонил, извинился: “Света придет, а я — не могу. Хреново себя чувствую”. Доктор команды в отпуске рекомендовал ему сделать УЗИ сердца, Вадик отмахивался: “Вместе с футболистами в январе выйду и обследуюсь”. Не успел. 14 декабря его не стало».
Дмитрий Росип