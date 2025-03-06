И все же… Какое спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?

Мы все чаще слышим термин спортивное гражданство. Выдуманный, по версии агента игрока.
«Я никогда не слышал и не читал ничего об этом, — сказал Тьяго Фрейтас. — Это что-то, созданное в каком-то вселенском комитете? Это концепция, возможно, созданная кем-то в баре или пабе».
И правда: что это такое? Спортивное гражданство отличается об обычного? Его нужно получать особым образом?
Как выбрать сборную и как ее поменять
Спортивное гражданство в футболе — право выступать за сборные страны (соответствующей ассоциации), которое регулируется ФИФА. Любой игрок может получить его двумя путями.
1. Автоматически (например, по рождению) — без необходимости выполнять какие-либо дополнительные административные требования (например, отказаться от отдельного гражданства).
2. Через процедуру натурализации.
Ее могут пройти те, кто получил новое гражданство и хочет выступить за сборную другой страны. Нужно соответствовать хотя бы одному из следующих условий.
✅ Рождение на территории страны, за ассоциацию которой намерен играть.
✅ Биологическая мать/отец или бабушка/дедушка родились на территории соответствующей ассоциации.
✅ Жить на территории соответствующей страны не менее пяти лет (для игроков, которые начали жить на территории в возрасте до 10 лет — не менее трех лет).
Чтобы считаться «проживающим на территории» в течение года, нужно физически находиться в стране не менее 183 дней в течение 12 месяцев. Стаж не прерывается при кратковременных отлучках за границу по личным причинам, отпуске в межсезонье, лечении/реабилитации и выездах «в связи с работой в футболе» (тут в первую очередь про выездные игры).
Дуглас Сантос полностью подходит под критерий проживания в стране — игрок перешел в «Зенит» в июле 2019 года. На этот момент у бразильца было 14 матчей за юношеские и молодежные сборные, шесть игр на Олимпиаде-2016 плюс один товарищеский поединок с Панамой.
А что если игрок (как Дуглас Сантос) уже заигран за сборную другой страны?
База: футболист, сыгравший хотя бы в одном матче официального соревнования любой категории или любого вида футбола за одну сборную, уже не может играть за другую.
Официальное соревнование по уставу ФИФА — соревнование для представительных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией (например, УЕФА).
Но есть несколько исключений. Сборную все-таки можно поменять, если…
✅ На момент первого матча за предыдущую ассоциацию (за исключением матчей категории «А» — игр основной сборной в соревнованиях под эгидой ФИФА и континентальных ассоциаций) у футболиста уже было гражданство страны, которую он теперь хочет представлять.
✅ Игрока натурализовали уже после дебюта за предыдущую футбольную ассоциацию (за исключением матчей категории «А»), но в последней игре за нее ему еще не исполнился 21 год.
✅ Сложное. В возрасте до 21 года сыграл в трех или менее матчах за основную сборную (но не в финальной стадии ЧМ или континентальных турнирах), когда уже имел второе гражданство. И с тех пор прошло не менее трех лет.
✅ Хочет представлять ассоциацию, которую только приняли в ФИФА (например, как в случае со сборной Косово).
Важно, что футболисту не разрешается выступать за новую сборную в соревнованиях, в которых он уже играл за свою предыдущую ассоциацию.
И какое все-таки спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?
Российское, что в ноябре подтвердила ФИФА. «Зениту» это помогло вывести Дугласа Сантоса из-под лимита на легионеров, который ограничивает число футболистов без права игры за сборную России (не более 13 в заявке, не более 8 на поле). Исключение: игроки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который вместе с Россией входят Армения, Белорусь, Казахстан и Киргизия.
Резонный вопрос: на каких основаниях он его сменил, если последний матч за олимпийскую сборную Бразилии провел в августе 2016 года в возрасте 22 лет? То есть не попадает под критерии из предыдущей главы.
Ответ: согласно разъяснениям ФИФА, возрастной ценз не применяется к игрокам, которые провели последний матч за предыдущую сборную до 18 сентября 2020 года (даты вступление в силу соответствующих поправок в регламент). Матчи олимпийского турнира не отнесены к уровню «А», так как в них есть возрастные ограничения.
У других российских бразильцев — Малкома и Клаудиньо — ситуация сложнее. Сейчас у них нет оснований для запроса на смену спортивного гражданства даже по признакам проживания — оба провели в России менее пяти лет. Только после этого можно рассматривать спортивный критерий — за какие именно сборные Бразилии и в каких соревнованиях они выступали.
Может ли сейчас Дуглас Сантос вернуть бразильское спортивное гражданство?
Так, в мае ФИФА постановила, что капитан сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ и лучший бомбардир последнего Кубка Африки не имел права представлять эту страну, хотя отыграл за нее 11 лет.
Нсуэ выходил за юношеские и молодежные команды Испании в период с 2005-го по 2011 год, а после получения нового паспорта (его отец родом из Африки) с 2013-го выступал за Экваториальную Гвинею без соответствующего разрешения ФИФА.
Еще в 2013-м ФИФА за это присудила гвинейцам два технических поражения в квалификации ЧМ-2014 — первые две игры форварда за новую сборную. Тем не менее Нсуэ продолжили вызывать на матчи Экваториальной Гвинеи, а ФИФА почему-то десять лет молчала. Сейчас санкции более суровые: технические поражения в матчах с Намибией и Либерией в отборе на ЧМ-2026 (нападающий забил победные голы в обоих случаях), полугодовой бан Нсуэ в матчах сборных, штраф национальной федерации в 164 тысячи долларов. Интересно, что игрок имел основания для смены спортивного гражданства, а наказание получил именно за отсутствие технического разрешения ФИФА.
Чтобы избежать путаниц, ФИФА запустила запустила цифровую платформу, на которой публично отображаются все одобрения на смену ассоциации с начала года. Например, оттуда можно узнать, что экс-полузащитник «Спартака», «Ростова» и «Химок» Аяз Гулиев может выступать за сборную Азербайджана, а Эмилио Нсуэ на днях наконец-то получил футбольное гражданство Экваториальной Гвинеи.
В контексте раздумий Сантоса были важны два нюанса:
1. Игрок может только один раз подать запрос на смену ассоциации.
То есть при выборе в пользу Бразилии капитан «Зенита» не сможет больше сыграть за сборную России и вернет статус легионера РПЛ.
2. После смены гражданства (в случае Сантоса с бразильского на российское) можно передумать и выступать за прежнюю сборную, но до первой игры за новую и через новое решение ФИФА.
В случае отсутствия разрешения будут проблемы — как у Нсуэ.
Обновлений о статусе Сантоса на цифровой платформе ФИФА пока нет. Но если запрос на возвращение бразильского гражданства все-таки отправлен, игрок может не сыграть ни за одну из стран в ближайшую паузу — до финального вердикта это запрещено.
Тренеры сборной Бразилии по каким-то причинам облегчили терзания Сантоса и не включили его в финальную заявку. Но пока защитник не заигран за Россию, вопрос из заголовка все еще актуален.
Автор: Игорь Сергеев