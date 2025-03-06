И все же… Какое спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?

Еще в 2013-м ФИФА за это присудила гвинейцам два технических поражения в квалификации ЧМ-2014 — первые две игры форварда за новую сборную. Тем не менее Нсуэ продолжили вызывать на матчи Экваториальной Гвинеи, а ФИФА почему-то десять лет молчала. Сейчас санкции более суровые: технические поражения в матчах с Намибией и Либерией в отборе на ЧМ-2026 (нападающий забил победные голы в обоих случаях), полугодовой бан Нсуэ в матчах сборных, штраф национальной федерации в 164 тысячи долларов. Интересно, что игрок имел основания для смены спортивного гражданства, а наказание получил именно за отсутствие технического разрешения ФИФА.