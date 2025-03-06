Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И все же… Какое спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?

В начале месяца защитник «Зенита» Дуглас Сантос встал перед интересным выбором между сборными России и Бразилии.

Источник: ФК "Зенит"

Мы все чаще слышим термин спортивное гражданство. Выдуманный, по версии агента игрока.

«Я никогда не слышал и не читал ничего об этом, — сказал Тьяго Фрейтас. — Это что-то, созданное в каком-то вселенском комитете? Это концепция, возможно, созданная кем-то в баре или пабе».

И правда: что это такое? Спортивное гражданство отличается об обычного? Его нужно получать особым образом?

Как выбрать сборную и как ее поменять

Спортивное гражданство в футболе — право выступать за сборные страны (соответствующей ассоциации), которое регулируется ФИФА. Любой игрок может получить его двумя путями.

1. Автоматически (например, по рождению) — без необходимости выполнять какие-либо дополнительные административные требования (например, отказаться от отдельного гражданства).

2. Через процедуру натурализации.

Ее могут пройти те, кто получил новое гражданство и хочет выступить за сборную другой страны. Нужно соответствовать хотя бы одному из следующих условий.

✅ Рождение на территории страны, за ассоциацию которой намерен играть.

✅ Биологическая мать/отец или бабушка/дедушка родились на территории соответствующей ассоциации.

✅ Жить на территории соответствующей страны не менее пяти лет (для игроков, которые начали жить на территории в возрасте до 10 лет — не менее трех лет).

Чтобы считаться «проживающим на территории» в течение года, нужно физически находиться в стране не менее 183 дней в течение 12 месяцев. Стаж не прерывается при кратковременных отлучках за границу по личным причинам, отпуске в межсезонье, лечении/реабилитации и выездах «в связи с работой в футболе» (тут в первую очередь про выездные игры).

Дуглас Сантос полностью подходит под критерий проживания в стране — игрок перешел в «Зенит» в июле 2019 года. На этот момент у бразильца было 14 матчей за юношеские и молодежные сборные, шесть игр на Олимпиаде-2016 плюс один товарищеский поединок с Панамой.

А что если игрок (как Дуглас Сантос) уже заигран за сборную другой страны?

Источник: AP 2024

База: футболист, сыгравший хотя бы в одном матче официального соревнования любой категории или любого вида футбола за одну сборную, уже не может играть за другую.

Официальное соревнование по уставу ФИФА — соревнование для представительных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией (например, УЕФА).

Но есть несколько исключений. Сборную все-таки можно поменять, если…

✅ На момент первого матча за предыдущую ассоциацию (за исключением матчей категории «А» — игр основной сборной в соревнованиях под эгидой ФИФА и континентальных ассоциаций) у футболиста уже было гражданство страны, которую он теперь хочет представлять.

✅ Игрока натурализовали уже после дебюта за предыдущую футбольную ассоциацию (за исключением матчей категории «А»), но в последней игре за нее ему еще не исполнился 21 год.

✅ Сложное. В возрасте до 21 года сыграл в трех или менее матчах за основную сборную (но не в финальной стадии ЧМ или континентальных турнирах), когда уже имел второе гражданство. И с тех пор прошло не менее трех лет.

✅ Хочет представлять ассоциацию, которую только приняли в ФИФА (например, как в случае со сборной Косово).

Важно, что футболисту не разрешается выступать за новую сборную в соревнованиях, в которых он уже играл за свою предыдущую ассоциацию.

И какое все-таки спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?

Источник: ФК "Зенит"

Российское, что в ноябре подтвердила ФИФА. «Зениту» это помогло вывести Дугласа Сантоса из-под лимита на легионеров, который ограничивает число футболистов без права игры за сборную России (не более 13 в заявке, не более 8 на поле). Исключение: игроки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который вместе с Россией входят Армения, Белорусь, Казахстан и Киргизия.

Резонный вопрос: на каких основаниях он его сменил, если последний матч за олимпийскую сборную Бразилии провел в августе 2016 года в возрасте 22 лет? То есть не попадает под критерии из предыдущей главы.

Ответ: согласно разъяснениям ФИФА, возрастной ценз не применяется к игрокам, которые провели последний матч за предыдущую сборную до 18 сентября 2020 года (даты вступление в силу соответствующих поправок в регламент). Матчи олимпийского турнира не отнесены к уровню «А», так как в них есть возрастные ограничения.

У других российских бразильцев — Малкома и Клаудиньо — ситуация сложнее. Сейчас у них нет оснований для запроса на смену спортивного гражданства даже по признакам проживания — оба провели в России менее пяти лет. Только после этого можно рассматривать спортивный критерий — за какие именно сборные Бразилии и в каких соревнованиях они выступали.

Может ли сейчас Дуглас Сантос вернуть бразильское спортивное гражданство?

Источник: Clive Mason/Getty Images
Только с разрешения ФИФА, иначе — серьезные санкции. Да-да, нарушение может вскрыться и постфактум.

Так, в мае ФИФА постановила, что капитан сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ и лучший бомбардир последнего Кубка Африки не имел права представлять эту страну, хотя отыграл за нее 11 лет.

Нсуэ выходил за юношеские и молодежные команды Испании в период с 2005-го по 2011 год, а после получения нового паспорта (его отец родом из Африки) с 2013-го выступал за Экваториальную Гвинею без соответствующего разрешения ФИФА.

Еще в 2013-м ФИФА за это присудила гвинейцам два технических поражения в квалификации ЧМ-2014 — первые две игры форварда за новую сборную. Тем не менее Нсуэ продолжили вызывать на матчи Экваториальной Гвинеи, а ФИФА почему-то десять лет молчала. Сейчас санкции более суровые: технические поражения в матчах с Намибией и Либерией в отборе на ЧМ-2026 (нападающий забил победные голы в обоих случаях), полугодовой бан Нсуэ в матчах сборных, штраф национальной федерации в 164 тысячи долларов. Интересно, что игрок имел основания для смены спортивного гражданства, а наказание получил именно за отсутствие технического разрешения ФИФА.

Чтобы избежать путаниц, ФИФА запустила запустила цифровую платформу, на которой публично отображаются все одобрения на смену ассоциации с начала года. Например, оттуда можно узнать, что экс-полузащитник «Спартака», «Ростова» и «Химок» Аяз Гулиев может выступать за сборную Азербайджана, а Эмилио Нсуэ на днях наконец-то получил футбольное гражданство Экваториальной Гвинеи.

В контексте раздумий Сантоса были важны два нюанса:

1. Игрок может только один раз подать запрос на смену ассоциации.

То есть при выборе в пользу Бразилии капитан «Зенита» не сможет больше сыграть за сборную России и вернет статус легионера РПЛ.

2. После смены гражданства (в случае Сантоса с бразильского на российское) можно передумать и выступать за прежнюю сборную, но до первой игры за новую и через новое решение ФИФА.

В случае отсутствия разрешения будут проблемы — как у Нсуэ.

Обновлений о статусе Сантоса на цифровой платформе ФИФА пока нет. Но если запрос на возвращение бразильского гражданства все-таки отправлен, игрок может не сыграть ни за одну из стран в ближайшую паузу — до финального вердикта это запрещено.

Тренеры сборной Бразилии по каким-то причинам облегчили терзания Сантоса и не включили его в финальную заявку. Но пока защитник не заигран за Россию, вопрос из заголовка все еще актуален.

Автор: Игорь Сергеев