Российские футболисты завершат мартовский сбор матчем с командой Замбии

19 марта сборная России на этом же стадионе разгромила команду Гренады со счетом 5:0. Третий мяч команды забил нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, для него этот гол в составе сборной России стал 31-м. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, обогнав Александра Кержакова (30). В матче с замбийцами Дзюба не сыграет, он уже вернулся в расположение «Акрона».
Команда Замбии находится на 87-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола, сборная России располагается на 34-м месте.
Перед началом встречи Российский футбольный союз (РФС) организует флешмоб с 500 музыкантами, они исполнят композицию Moscow Calling. Гимн России перед матчем исполнит Ирина Дубцова. Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, после игры перед болельщиками выступит рэп-исполнитель Macan с треком «Останься образом». Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», который произошел в марте прошлого года.
Сильный и крепкий соперник
Помимо Дзюбы, расположение сборной России покинули защитник Александр Солдатенков, полузащитники Даниил Фомин и Иван Обляков, нападающий Иван Сергеев. Полузащитник Сергей Пиняев не приехал в расположение национальной команды из-за травмы. Накануне игры все остальные 25 футболистов сборной России тренировалось в общей группе.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил сильные стороны команды Замбии. «Если мы отсматривали Бруней и Гренаду, то и Замбию тоже, — сказал Карпин журналистам. — Понятно, что было больше информации, больше можно было почерпнуть. Все показали, рассказали, что считали нужным. Прежде всего африканские сборные в общем и целом мощные, атлетичные, сильные. С точки зрения организации есть проблемы, не самые яркие представители Африки менее организованы, поэтому проигрывают. Но это проблема не конкретно какой-то страны. Что касается атмосферы на играх сборной, она великолепная. Жду завтра еще лучше».
Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук также считает замбийцев сильной командой. «Я знаю, что Замбия — хорошая, крепкая команда. Все африканские команды отличаются физическими качествами и скоростью. Думаю, что будет интересный матч, всех ждем», — сказал он журналистам.
В составе сборной Замбии не сыграют одни из лидеров команды — нападающий английского «Лестера» Патсон Дака и полузащитник итальянского «Лечче» Ламек Банда. «Что вы все время спрашиваете, что не приезжают основные. А кто основной в сборной? Кто на данный момент выглядит лучше или не травмирован, тот и играет. У нас нет Александра Головина, Матвея Сафонова, Ивана Облякова, Алексея Миранчука. У них два-три не хватает, у нас пять-шесть. Но вы про это не говорите. А еще и Дзюбы у нас нет», — отметил Карпин.
Старые друзья
Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант рассказал, что неприезд Даки и Банды связан с техническими моментами. «Мы планировали вызвать их, они не смогли приехать из-за организационных моментов, — сказал Грант журналистам. — Я так понимаю, что что-то не так пошло с визами. Нам пришлось их заменять, но они не приехали именно из-за технических проблем, а не из-за других каких-то. У нас была похожая ситуация, когда мы играли с чемпионом Африки, но у нас не хватало шести игроков».
Грант прибыл в Москву в третий раз. В 1991 году он просматривал на матче «Динамо» — «Торпедо» (1:4) вратаря Александра Уварова как тренер «Маккаби» из Тель-Авива. В 2008 году как главный тренер лондонского «Челси» был на финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти). «Понятно, что это (финал Лиги чемпионов — прим. ТАСС) и хорошее, и не очень хорошее воспоминание. Мы были приятно удивлены, что вышли в финал, но мы проиграли. Я был в Москве в 1991 и 2008 годах. Город сильно изменился в лучшую сторону, но все же мы приехали играть в футбол», — отметил Грант.
Также на предматчевой пресс-конференции был бывший футболист тульского «Арсенала» Кингс Кангва, который ныне выступает за израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева). Он отметил, что был рад вернуться в Россию. «Очень приятно вернуться в тот город, где я жил. Для кого-то из наших ребят, конечно, здесь прохладно. Но я лично привык, отлично себя чувствую», — сказал Кангва.
В Петровском парке сборная России проведет 24-ю игру, российская команда здесь не потерпела ни одного поражения, одержав 14 побед и 9 раз сыграв вничью. Больше встреч в Москве национальная команда проводила только на стадионах «Лужники» (34) и «Локомотив» (28). После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. В последних семи играх российские футболисты обыграли сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).