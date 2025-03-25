Российские футболисты завершат мартовский сбор матчем с командой Замбии

Грант прибыл в Москву в третий раз. В 1991 году он просматривал на матче «Динамо» — «Торпедо» (1:4) вратаря Александра Уварова как тренер «Маккаби» из Тель-Авива. В 2008 году как главный тренер лондонского «Челси» был на финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти). «Понятно, что это (финал Лиги чемпионов — прим. ТАСС) и хорошее, и не очень хорошее воспоминание. Мы были приятно удивлены, что вышли в финал, но мы проиграли. Я был в Москве в 1991 и 2008 годах. Город сильно изменился в лучшую сторону, но все же мы приехали играть в футбол», — отметил Грант.