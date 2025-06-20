Карпин считает, что в футболе нельзя запрещать мат

Карпин отметил, что иногда он мог бы вести себя спокойнее во время матчей. «На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку, — сказал он. — Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь».