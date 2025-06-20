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Карпин считает, что в футболе нельзя запрещать мат

Главный тренер сборной России и «Динамо» считает, что в таком случае в футбол просто перестанут играть.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Нецензурная лексика является сопутствующим обстоятельством во время игры в футбол. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что игроков будут штрафовать за мат во время матчей.

«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет, — сказал Карпин. — Как можно играть в футбол без мата в принципе?».

Карпин отметил, что иногда он мог бы вести себя спокойнее во время матчей. «На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку, — сказал он. — Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь».

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.