Сборная Англии во второй раз подряд выиграла молодежный чемпионат Европы

Рекордсменами по количеству побед на турнире являются сборные Испании и Италии, выигрывавшие молодежный чемпионат Европы по пять раз. Команда Англии стала обладателем трофея в четвертый раз, немцы побеждали трижды. По два титула завоевали сборные СССР и Нидерландов, по разу побеждали югославы, французы, чехи и шведы.