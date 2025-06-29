Сборная Англии во второй раз подряд выиграла молодежный чемпионат Европы

БРАТИСЛАВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 3:2 после дополнительного времени обыграла команду Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу. Турнир прошел в Словакии.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Харви Эллиотт (5-я минута), Омари Хатчинсон (25) и Джонатан Роу (92). У проигравших отличились Нельсон Вайпер (45+1) и Пол Небель (61).
В молодежном чемпионате Европы принимали участие игроки, родившиеся в 2002 году и позднее. Третье место поделили команды Нидерландов и Франции. Сборная Англии выиграла турнир во второй раз подряд. В 2023 году англичане в финале обыграли испанцев (1:0).
Рекордсменами по количеству побед на турнире являются сборные Испании и Италии, выигрывавшие молодежный чемпионат Европы по пять раз. Команда Англии стала обладателем трофея в четвертый раз, немцы побеждали трижды. По два титула завоевали сборные СССР и Нидерландов, по разу побеждали югославы, французы, чехи и шведы.
Следующий молодежный чемпионат Европы пройдет в 2027 году в Сербии и Албании. Турнир будет отборочным к Олимпиаде 2028 года.