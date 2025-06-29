Дюков рассчитывает, что президент УЕФА Чеферин посетит Россию в 2025 году

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1).