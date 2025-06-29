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Дюков рассчитывает, что президент УЕФА Чеферин посетит Россию в 2025 году

Ранее глава РФС сообщал, что намерен пригласить Александера Чеферина на матч сборной России.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин может приехать в Россию до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В ноябре Дюков сообщил ТАСС, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«О посещении России мы говорили с Александером Чеферином [на конгрессе УЕФА]. Будем надеяться, что этот приезд состоится уже в этом году», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1).