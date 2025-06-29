Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.80
П2
14.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.95
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.68
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.83
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2

Дюков рассказал, что его надежда на допуск России к турнирам основана на интуиции

Глава РФС считает, что решение о допуске российских клубов и сборных к международным соревнованиям может быть принято в конце 2025 года.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Интуиция позволяет президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову рассчитывать на допуск российских команд к международным турнирам в этом году. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

26 июня Дюков рассказал журналистам, что решение о допуске российских клубов и сборных к международным соревнованиям может быть принято в конце 2025 года.

«Моя надежда на допуск российских команд в этом году основана на интуиции. Договоренности? Только интуиция», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.