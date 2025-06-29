Дюков рассказал, что его надежда на допуск России к турнирам основана на интуиции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Интуиция позволяет президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову рассчитывать на допуск российских команд к международным турнирам в этом году. Об этом Дюков рассказал ТАСС.
26 июня Дюков рассказал журналистам, что решение о допуске российских клубов и сборных к международным соревнованиям может быть принято в конце 2025 года.
«Моя надежда на допуск российских команд в этом году основана на интуиции. Договоренности? Только интуиция», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.