Месси оформил дубль в возможном последнем матче за сборную Аргентины на родине

После поражения от аргентинцев команда Венесуэлы лишилась шансов на прямой выход на чемпионат мира. Теперь ей предстоит побороться за седьмую позицию со сборной Боливии, которая позволит принять участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части предстоящего мирового первенства. В ночь на 10 сентября сборная Венесуэлы сыграет на своем поле против команды Колумбии, в тот же день сборная Боливии примет команду Бразилии. На данный момент венесуэльские футболисты опережают соперника на 1 очко.