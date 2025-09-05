Ричмонд
«Карпин не виноват, что Иордания сильная». Колосков — о последнем матче сборной России

Российские футболисты сыграли вничью с командой Иордании со счетом 0:0.

19

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Иордании является сильным соперником, для команды России прошедшая в четверг товарищеская игра была полезной. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Команда Иордании ранее впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, также она является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. В составе сборной России не сыграли ведущие футболисты из-за рубежа — полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта»), их планируют задействовать в игре со сборной Катара 7 сентября.

«Игра полезная, для нас показательная. Есть нам чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой. Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда», — сказал Колосков.

«Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют», — добавил почетный президент РФС.

«Нужно повышать качество игры»

Колосков считает, что игра сборной России улучшилась с выходом новых футболистов после перерыва. На поле появились лидер московского «Локомотива» Алексей Батраков, защитник ЦСКА Данил Круговой, игроки атаки армейцев Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов.

«Наши футболисты просто не успевали накрывать опасные моменты, в результате чего иорданцы создавали моменты, хоть и не забили. Во втором тайме ситуация поменялась, вышли более технически оснащенные футболисты, более скоростные, самое главное — стали играть быстрее, — отметил Колосков. — Все-таки вот эту технику иорданцы демонстрировали, когда была возможность, их не прессинговали, не активно атаковали. После замен у наших выросли скорости, у Иордании развалилась та игра из первого тайма».

«Уроков из матча несколько. Во-первых, нам нужно повышать качество игры в значительной степени, уровень владения и контроля мяча, техническую оснащенность футболистов. Во-вторых, нужно понимать, что наша сила — в движении, в агрессии, если мы это проявляем, то нивелируем недостатки сборной. В-третьих, нужно поблагодарить РФС за то, что выбрали такого прекрасного соперника, да и следующие соперники хорошие. В-четвертых, нужно поблагодарить организаторов матча — прекрасная посещаемость, отличное открытие, с точки зрения организации РФС опережает даже качество игры», — заключил Колосков.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иордания
Футбол, Товарищеские матчи,
4.09.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Джамал Селлами
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
6
Дмитрий Баринов
67
Максим Глушенков
21
Руслан Литвинов
72′
14
Евгений Морозов
68′
30
Илья Вахания
61′
4
Данил Круговой
23
Юрий Горшков
61′
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
61′
7
Алексей Батраков
53
Александр Черников
87′
11
Антон Миранчук
20
Дмитрий Воробьев
76′
9
Тамерлан Мусаев
10
Андрей Мостовой
43′
61′
19
Кирилл Глебов
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
10
Муса Аль-Таамари
21
Низар Аль-Рашдан
23
Адхам Аль-Курайши
87′
6
Юсеф Абу Аль-Джазар
20
Моханнад Абу Таха
68′
2
Мохаммад Абу Хашиш
11
Язан Аль-Наймат
64′
13
Махмуд Аль-Марди
9
Али Ольван
87′
8
Амер Джамус
15
Ибрахим Саадех
87′
18
Резик Бани Хани
Статистика
Россия
Иордания
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
3
6
Угловые
7
2
Фолы
9
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти