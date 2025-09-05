«Карпин не виноват, что Иордания сильная». Колосков — о последнем матче сборной России

«Игра полезная, для нас показательная. Есть нам чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой. Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда», — сказал Колосков.