«Не думаю, что кто-то приобретет новый опыт». Карпин и Головин — перед матчем с Катаром

7 сентября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Катара на выезде. Текущая серия команды Валерия Карпина составляет 14 матчей без поражений, однако и главный тренер, и полузащитник Александр Головин уверены, что в предстоящей игре будет сложно.
Карпин: «Я никогда не давал подзатыльников своим игрокам»
— Как вам погода в Катаре? Как оцените условия?
— За стадионом жарко, за отелем тоже. Влажность очень большая. Но и сам стадион, и поле очень комфортны. Прекрасно, что приедут болельщики. Это всегда радует.
— Какое мнение составили о сборной Катара после разбора? Вам предстоит встреча с именитым Хуленом Лопетеги.
— Наверное, Катар, по ощущениям, стал сильнее. Все зависит от двух команд на поле. Но этот состав у них более сыгранный, футболисты делают интересные вещи. Что касается Лопетеги, то встречаюсь не я с ним, а сборные России и Катара.
— Можно ли сказать, что у сборной России сейчас самый сильный состав за время отстранения?
— Нельзя. Но да, завтра будет сильнейший состав на сегодняшний день. Только сравнивать составы текущей и, например, годичной давности — неблагодарное дело.
— Насколько полезен опыт таких выездных матчей для молодых игроков?
— Выездные матчи — это ни хороший, ни плохой опыт. Это просто опыт для молодых. Выезды бывают и по России, и разные температуры бывают. Но не думаю, что кто-то приобретет новый опыт.
— Слуцкий раскритиковал Александра Сильянова. Сказал, что это игрок без сильных сторон. Что вы можете ответить?
— Из крайних защитников, которые есть в России, он может сыграть везде. Таких качеств больше нет ни у кого.
— Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо надавал подзатыльников своей команде в перерыве недавнего матча. Вы использовали такие методы?
— Не знаю, как такие действия влияют на игроков. Но я не давал.
Головин: «У Батракова и Кисляка много желания и таланта»
— Как оцените уровень молодых игроков сборной России?
— Батракова помню еще по прошлому приезду в сборную. Кисляк тоже очень хороший, тренировались, смотрел. Они очень молодые, но у обоих много желания и таланта. Мы же стараемся им помочь.
— Как выстраиваются отношения с молодыми игроками?
— Нет такого, что молодые обращаются за советом. И я, когда был молодым, не ходил. Это нормальная рабочая атмосфера. Проводник между тренером и коллективом? Наверное, это не я. У Карпина одинаковое отношение ко всем игрокам.
— Что можете сказать о Катаре: как о команде, так и о стране?
— Мы ожидали, что будет жарко. Но на самом стадионе комфортно, кондиционеры работают. Самая сборная Катара — сильная. Еще два года назад с ней было тяжело. Смотрели теорию: выглядят лучше, чем раньше. Будет сложно.
— По кому больше всего соскучились в сборной?
— По всем. От приезда в Россию всегда только положительные эмоции. Хочется больше матчей дома, но главное, что они есть.
— Как вам Поль Погба в «Монако»?
— Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока провел только разминки. В общении суперпозитивный, добрый парень.
— Удается ли следить за играми в РПЛ?
— Этот сезон РПЛ еще не смотрел, не удалось включить какую-то одну игру. За хайлайтами слежу, но не смотрю целые игры.
— Прошло 10 лет с момента вашего дебюта в сборной России. Вспоминаете об этом?
— Даже не думал об этом. Всегда помню только хорошее. Например, чемпионат мира. Помню свой дебют, следующую игру.
— Как оцените свое состояние?
— Чувствую себя нормально, физически все супер. Хотелось бы больше голевых действий, но пока есть, как есть. В целом же форма у нашей команды хорошая.
Артем Бухаев