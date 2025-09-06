Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

«Не думаю, что кто-то приобретет новый опыт». Карпин и Головин — перед матчем с Катаром

Главное с пресс-конференции.

Источник: Спорт-Экспресс

7 сентября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Катара на выезде. Текущая серия команды Валерия Карпина составляет 14 матчей без поражений, однако и главный тренер, и полузащитник Александр Головин уверены, что в предстоящей игре будет сложно.

Карпин: «Я никогда не давал подзатыльников своим игрокам»

— Как вам погода в Катаре? Как оцените условия?

— За стадионом жарко, за отелем тоже. Влажность очень большая. Но и сам стадион, и поле очень комфортны. Прекрасно, что приедут болельщики. Это всегда радует.

— Какое мнение составили о сборной Катара после разбора? Вам предстоит встреча с именитым Хуленом Лопетеги.

— Наверное, Катар, по ощущениям, стал сильнее. Все зависит от двух команд на поле. Но этот состав у них более сыгранный, футболисты делают интересные вещи. Что касается Лопетеги, то встречаюсь не я с ним, а сборные России и Катара.

— Можно ли сказать, что у сборной России сейчас самый сильный состав за время отстранения?

— Нельзя. Но да, завтра будет сильнейший состав на сегодняшний день. Только сравнивать составы текущей и, например, годичной давности — неблагодарное дело.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
7.09.2025, 18:15
Катар
-
Россия
-

— Насколько полезен опыт таких выездных матчей для молодых игроков?

— Выездные матчи — это ни хороший, ни плохой опыт. Это просто опыт для молодых. Выезды бывают и по России, и разные температуры бывают. Но не думаю, что кто-то приобретет новый опыт.

— Слуцкий раскритиковал Александра Сильянова. Сказал, что это игрок без сильных сторон. Что вы можете ответить?

— Из крайних защитников, которые есть в России, он может сыграть везде. Таких качеств больше нет ни у кого.

— Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо надавал подзатыльников своей команде в перерыве недавнего матча. Вы использовали такие методы?

— Не знаю, как такие действия влияют на игроков. Но я не давал.

Головин: «У Батракова и Кисляка много желания и таланта»

— Как оцените уровень молодых игроков сборной России?

— Батракова помню еще по прошлому приезду в сборную. Кисляк тоже очень хороший, тренировались, смотрел. Они очень молодые, но у обоих много желания и таланта. Мы же стараемся им помочь.

— Как выстраиваются отношения с молодыми игроками?

— Нет такого, что молодые обращаются за советом. И я, когда был молодым, не ходил. Это нормальная рабочая атмосфера. Проводник между тренером и коллективом? Наверное, это не я. У Карпина одинаковое отношение ко всем игрокам.

— Что можете сказать о Катаре: как о команде, так и о стране?

— Мы ожидали, что будет жарко. Но на самом стадионе комфортно, кондиционеры работают. Самая сборная Катара — сильная. Еще два года назад с ней было тяжело. Смотрели теорию: выглядят лучше, чем раньше. Будет сложно.

— По кому больше всего соскучились в сборной?

— По всем. От приезда в Россию всегда только положительные эмоции. Хочется больше матчей дома, но главное, что они есть.

— Как вам Поль Погба в «Монако»?

— Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока провел только разминки. В общении суперпозитивный, добрый парень.

— Удается ли следить за играми в РПЛ?

— Этот сезон РПЛ еще не смотрел, не удалось включить какую-то одну игру. За хайлайтами слежу, но не смотрю целые игры.

— Прошло 10 лет с момента вашего дебюта в сборной России. Вспоминаете об этом?

— Даже не думал об этом. Всегда помню только хорошее. Например, чемпионат мира. Помню свой дебют, следующую игру.

— Как оцените свое состояние?

— Чувствую себя нормально, физически все супер. Хотелось бы больше голевых действий, но пока есть, как есть. В целом же форма у нашей команды хорошая.

Артем Бухаев

Узнать больше по теме
Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
Читать дальше