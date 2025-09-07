Сборная России по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). У проигравших отличился Акрам Афиф (62).
Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда располагается на 35-й строчке.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Белоруссии (4:1) и Иордании (0:0). Следующий товарищеский матч россияне проведут со сборной Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.
Хулен Лопетеги
Валерий Карпин
Акрам Афиф
62′
Александр Головин
(Алексей Батраков)
33′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
35′
Иван Сергеев
45′
Алексей Миранчук
(Иван Сергеев)
69′
22
Мешаал Баршам
24
Хомам Аль-Амин
11
Акрам Афиф
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
3
Альмахди Али
46′
12
Карим Будиаф
20
Ахмед Фати
46′
17
дос Сантос Торрес Гильерме
9
Мохаммед Мунтари
46′
12
Мохаммед Аль-Маннаи
8
Эдмилсон Жуниор
75′
15
Мохамед Гуда
23
Ассим Мадибо
80′
10
Хасан Аль-Хайдос
5
Тарек Сальман
67′
21
Абдулла Юсеф
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
59
Алексей Миранчук
17
Александр Головин
5
Максим Осипенко
24
Александр Сильянов
83′
22
Илья Самошников
7
Алексей Батраков
83′
27
Иван Обляков
11
Антон Миранчук
75′
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
64′
25
Матвей Лукин
88′
13
Иван Сергеев
75′
9
Тамерлан Мусаев
3
Игорь Дивеев
64′
15
Данил Глебов
66′
Главный судья
Юсиф Саид Хасан
(Ирак)
Боковой судья
Акрам Али Джаббар
(Ирак)
Боковой судья
Хуссейн Фаллах Маншид
(Ирак)
