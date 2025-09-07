«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара

— При возвращении на международную арену она как минимум могла бы претендовать на проход на большой турнир. 95% прошли бы квалификацию, а там уже посмотрели бы, как сыграли. Понятно, что сейчас проще пройти на большой турнир — мы бы на 95% точно преодолели отбор. А там тяжело загадывать. Понятно, что все хотят играть на международных турнирах, в том числе и я. Все мы думаем о возвращении на большие турниры, но привыкли к тому, что есть. У нас есть товарищеские матчи, которые мы должны играть и работать на максимуме, чтобы в момент возвращения быть готовыми. Проблем с мотивацией нет.