Сборная Аргентины без Месси проиграла Эквадору в отборочном матче к ЧМ-2026

Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил эквадорский форвард Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый. На 31-й минуте матча красную карточку получил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 50-й минуте встречи эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо получил вторую жёлтую карточку.
Звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в заявке не было.
Следующий матч для сборной Эквадора будет товарищеским, она проведёт его с США 11 октября. Национальная команда Аргентины встретится с Венесуэлой также 11 октября в рамках товарищеского матча.
Напомним, Аргентина заняла первое место в отборе к ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ. Эквадор завершил соревнования на второй строчке. Обе сборные примут участие на мундиале.