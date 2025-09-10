Ричмонд
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.47
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.70
П2
1.56
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.20
П2
1.47
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.80
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Сборная Аргентины без Месси проиграла Эквадору в отборочном матче к ЧМ-2026

В ночь с 9 на 10 сентября завершился матч отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где встречались национальная команда Эквадора и сборная Аргентины.

Источник: Reuters

Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил эквадорский форвард Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый. На 31-й минуте матча красную карточку получил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 50-й минуте встречи эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо получил вторую жёлтую карточку.

Звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в заявке не было.

Следующий матч для сборной Эквадора будет товарищеским, она проведёт его с США 11 октября. Национальная команда Аргентины встретится с Венесуэлой также 11 октября в рамках товарищеского матча.

Напомним, Аргентина заняла первое место в отборе к ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ. Эквадор завершил соревнования на второй строчке. Обе сборные примут участие на мундиале.