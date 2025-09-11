Лимит в РПЛ, потолок зарплат, налог на легионеров, матч России и США: министр спорта Дегтярев и генсек РФС Митрофанов ответили на главные вопросы года

11 сентября в «Лужниках» был дан старт новому сезону Школьной футбольной лиги. На торжественной части, помимо руководства РФС в лице генерального секретаря Максима Митрофанова, присутствовал и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
После завершения официального открытия турнира Дегтярев и Митрофанов ответили на вопросы журналистов.
Дегтярев: «Лимит — единственный инструмент влияния государства на футбол»
— Почему не состоялась ваша встреча с представителями российского футбола?
— У меня сейчас будет встреча с главой Республики Горный Алтай Андреем Турчаком. Потом заседание в правительстве. Потом лечу в Петербург открывать Игры Александра Невского. График у министра спорта сложный. Не одним футболом живет министерство. Хочу подчеркнуть: огромное уважение ко всем клубам РФС. Своим присутствием здесь (на открытии Школьной футбольной лиги. — Прим. «СЭ») подтверждаю, что мы ценим работу РФС. Особенно в части развития детско-юношеского футбола — это очень важно. Встреча с клубами, РФС и РПЛ обязательно будет, мы о ней сообщим дополнительно.
— Что будет с лимитом на легионеров?
— В июне я начал дискуссию по лимиту в профессиональном футболе. Многие высказались — мы знаем сторонников, противников, знаем тех, кто умеет менять мнение, прислушиваясь к аргументам.
Но больше всех меня поразил комментатор Константин Генич, который заявил, что профессиональный футбол — не вопрос Минспорта. Говорит, занимайтесь только детско-юношеским спортом. Эти люди просто не читают закон и положения министерства. Он за 1,5 года первый раз очнулся, когда мы начали реформы в футболе, хотя до этого масштабные изменения уже произошли в гимнастике, легкой атлетике, водных видах. Сейчас объединяем скейтборд и роллер-спорт. Создан Российский спортивный фонд. Идет полная перезагрузка финансовых потоков от букмекеров. А в футбольной среде удивляются: «Почему вдруг Минспорт занялся футболом?» Ничего себе «вдруг». Полтора года мы системно реформируем всю отрасль.
Отдельно хочу отметить Евгения Гинера. Его реакция на тему лимита — с юмором и самоиронией. Это показатель цельной натуры. Я ценю таких людей. Умеешь с юмором относиться — значит, мудрый человек. Приведу также в пример молодого игрока Фаниля Сунгатулина, 23-летнего полузащитника «Урала», который одной фразой поставил точку в дискуссии по лимиту. Он сказал: «Если ужесточить лимит, иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Все. Глубоко и по сути. Я буду следить за его карьерой — умеет формулировать мысли.
— Будет ли введен потолок зарплат?
— Регулирующее воздействие государства по закону о спорте может быть в части установления лимита. В остальном мы будем внимательно слушать футбольное сообщество. Проект приказа лежит у меня на столе уже три месяца, я специально сам родил эту дискуссию. Лимит — единственный инструмент влияния государства в профессиональном футболе. Все остальное должно быть отдано Российскому футбольному союзу. После регулирующих действий со стороны государства должны последовать действия внутри футбола. Приводил их в пример — потолок зарплат. Если договорятся клубы, мы примем. Если клубы договорятся о налоге на легионеров для детско-юношеского футбола — ради бога. Министерство спорта никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается.
— Будет ли принята инициатива о введении перечня обязательных книг для футболистов? И почему только для них? Разве футболисты хуже, например, хоккеистов?
— На прошедшем ВЭФ-2025 я расширил горизонт. Книжки нужно читать всем спортсменам. Минспорт не будет заставлять спортсменов. Мы можем только предложить, подсказать. Например, открыть передвижную библиотеку, прицеп будет ездить за сборной. Спортсмены там могут брать книги.
Митрофанов: «Лавров — активный участник переговоров по матчу с США»
— Как в РФС относятся к возможному ужесточению лимита на легионеров?
— Установление ограничений на использование иностранной силы — это полномочия Минспорта. Оно решает, в каких соревнованиях и какой лимит. Сейчас в РПЛ лимит установлен. С нашей точки зрения, вопрос дискуссионный. Он всегда будет существовать — нужен ли лимит, какой. Много раз он уже менялся. Важнее говорить, какая совокупность средств используется для развития спорта.
Лимит не может быть единственным элементом. Михаил Владимирович подтвердил, что вопрос собирается обсудить не только через прессу, но и с профессиональным сообществом. Должны собраться. У министра достаточно сложный график, поэтому встреча была перенесена, но она состоится. На этой встрече министерство очевидно изложит свою позицию, каким хочет видеть футбол, обозначит цели.
— Есть ли у РФС в распоряжении какой-то документ по возможным изменениям?
— У нас — нет. Читаем интервью, имеем ту же самую информацию, как и все. Понятна логика министра, но тем не менее важно, что он хочет донести свои идеи. Лимит нужен для чего? У РФС есть полномочия ужесточить лимит в более жесткой форме, чем министерство. Министерство устанавливает минимальное значение, мы можем еще жестче.
Соотношение времени, которое получают россияне и иностранцы, не меняется по сравнению с самым жестким лимитом в российской истории: у иностранцев 42%, у россиян 58%. Засилья иностранцев нет, статистика это опровергает. Нынешний лимит существует три года, он привел к улучшению.
Существуют разные механизмы увеличения времени россиян на поле, например качественные ограничения. Условно, легионеров можно брать из определенного количества стран по рейтингу ФИФА, сыгравших за сборную.
— Как РФС понял историю с потолком зарплат?
— Министр прокомментировал. Речь идет о том, что министерство задаст определенный тренд и хочет получить реакцию, в том числе от клубов, с точки зрения саморегулирования.
— Единый оператор судейства — это возможно?
— Инициатива прорабатывается. Есть разные виды спорта, различное регулирование.
— Есть ли смысл во введении налога на легионеров?
— Мы предлагали распределять определенную часть денежных средств среди клубов, которые использовали молодых игроков. Сейчас есть более простые схемы — можно взять за пример бундеслигу, где процент средств распределяется в зависимости от времени молодых игроков. Можно подобную схему взять за образец. В свое время это решение было приостановлено в связи с нашим отстранением в том числе. Тогда инициативу заморозили.
— Как вы отреагировали на очередные слова главы УЕФА Александера Чеферина о возвращении россиян?
— Практически все не против нашего возвращения, но вынуждены подчиняться из-за огромного давления. Вынуждены с этим давлением считаться как минимум. Если бы вопрос о нашем возвращении стоял на голосовании, решение уже было бы принято. Есть проблема логистики, проживания. Но тенденция имеет положительный вектор развития. Все больше людей за наше возвращение. Следим дальше за повесткой.
— Министр иностранных дел РФ заявил о подготовке матча Россия — США.
— Могу лишь подтвердить слова Сергея Лаврова.
— Ведутся переговоры с США?
— Не буду говорить подробно, но Сергей Викторович является самым активным участником процесса. Обратились мы к нему еще в марте. При его поддержке ведем в том числе переговоры. Хотели бы сыграть основными командами.
— Возможно сыграть на Аляске?
— Есть более приспособленные места, стадионы чемпионата мира, Москва, Вашингтон.
