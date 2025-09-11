Лимит в РПЛ, потолок зарплат, налог на легионеров, матч России и США: министр спорта Дегтярев и генсек РФС Митрофанов ответили на главные вопросы года

Но больше всех меня поразил комментатор Константин Генич, который заявил, что профессиональный футбол — не вопрос Минспорта. Говорит, занимайтесь только детско-юношеским спортом. Эти люди просто не читают закон и положения министерства. Он за 1,5 года первый раз очнулся, когда мы начали реформы в футболе, хотя до этого масштабные изменения уже произошли в гимнастике, легкой атлетике, водных видах. Сейчас объединяем скейтборд и роллер-спорт. Создан Российский спортивный фонд. Идет полная перезагрузка финансовых потоков от букмекеров. А в футбольной среде удивляются: «Почему вдруг Минспорт занялся футболом?» Ничего себе «вдруг». Полтора года мы системно реформируем всю отрасль.