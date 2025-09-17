Семь стран на исполкоме УЕФА поддержали возвращение России на турниры

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудил вопрос смягчения допуска российских команд к международным соревнованиям, в пользу которого высказался ряд стран, сообщает в своем Telegram-канале директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.
Заседание исполкома УЕФА в прошло в Тиране 11 сентября.
По данным Терешина, за полноценное возвращение России выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Швеция, Финляндия и Норвегия высказались за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд. Отмечается, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.