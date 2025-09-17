Семь стран на исполкоме УЕФА поддержали возвращение России на турниры

По данным Терешина, за полноценное возвращение России выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Швеция, Финляндия и Норвегия высказались за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд. Отмечается, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА.