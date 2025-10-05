Ричмонд
Мбаппе получил травму лодыжки и может пропустить матчи сборной Франции

Футболист «Реала» Мбаппе получил травму лодыжки в матче чемпионата Испании.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму лодыжки в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала», сообщил главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо.

Матч состоялся в Мадриде в субботу и завершился со счетом 3:1 в пользу «Реала». На 81-й минуте Мбаппе забил гол, а спустя две минуты был заменен из-за повреждения.

«У Килиана уже были неприятные ощущения в лодыжке, и мы будем следить за ситуацией. Мы не можем утверждать, поедет ли Мбаппе в сборную. Надеемся на то, что ситуация не усугубится, но сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова Алонсо Marca.

В рамках квалификации чемпионата мира — 2026 сборная Франции сыграет против азербайджанцев дома 10 октября, а также встретится с исландцами на выезде 13 октября. После двух матчей французы с 6 очками возглавляют таблицу группы D.

Мбаппе 26 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Француз с девятью голами является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Ла Лиги.