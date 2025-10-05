Мбаппе получил травму лодыжки и может пропустить матчи сборной Франции

«У Килиана уже были неприятные ощущения в лодыжке, и мы будем следить за ситуацией. Мы не можем утверждать, поедет ли Мбаппе в сборную. Надеемся на то, что ситуация не усугубится, но сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова Алонсо Marca.