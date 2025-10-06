Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя

«Если я его выпустил, значит, с ним все было в порядке, иначе бы я его не использовал. К тому же это другое бедро, он не чувствовал ничего серьезного. Он был в хорошей форме. К сожалению для него, это случилось с ним, но могло случиться и с другим игроком. Я его выпустил, потому что с медицинской точки зрения проблем не было», — говорил он на пресс-конференции.