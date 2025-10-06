Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя

Выяснения отношений между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжаются: теперь причиной скандала стала травма вингера Брэдли Барколя. А месяц назад обстановка накалилась после того, как повреждения в расположении национальной команды получили Усман Дембеле и Дезире Дуэ.
Барколя уехал из сборной, но спустя шесть лет вернулся Товен
23-летний игрок получил вызов в сборную Франции на матчи отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана (10 октября) и Исландии (13 октября). Однако позднее местная федерация футбола сообщила, что Брэдли получил «хроническое повреждение правого подколенного сухожилия» в Лиге чемпионов против «Аталанты» (4:0) 17 сентября.
Теперь Барколя заменили в заявке национальной команды на 32-летнего Флориана Товена из «Ланса». К слову, последний раз он играл за «Трехцветных» в 2019 году.
В «ПСЖ» с удивлением узнали о повреждении своего футболиста и вступили в спор.
«Информация, содержащаяся в пресс-релизе, не соответствует данным, предоставленным медицинским штабом клуба. Мы направили Федерации футбола Франции официальное медицинское заключение, в котором нет упоминаний о хронической травме у Барколя. Врачебная тайна должна соблюдаться в интересах всех сторон», — говорится в заявлении клуба, опубликованном L'Equipe.
Что интересно, в соцсетях распространяются фото Брэдли из расположения сборной — на них видно: вингер держит в руках рентгеновские снимки.
Месяц назад «ПСЖ» жаловался из-за травм Дембеле и Дуэ
Напомним, в сентябре в сборной Франции травмы получили другие звезды «ПСЖ» — Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Обладатель «Золотого мяча» повредил заднюю поверхность бедра во время игры с Украиной (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Он вышел только во втором тайме, и уже на 81-й минуте его заменил Юго Экитике. С тех пор футболист не попадал в заявку парижан.
Дуэ травмировал икру — тоже во встрече с Украиной. 20-летний француз также пока не появлялся на поле после этого.
Тогда же «ПСЖ» обвинил в повреждении Дембеле тренерский штаб сборной Франции. Как сообщает L'Equipe, в клубе заранее предупреждали врачей национальной команды о риске травмы и просили не выпускать чувствовавшего усталость Усмана. Но в сборной не прислушались к мнению клуба.
Главный тренер «Трехцветных» Дидье Дешам уверял: Дембеле приезжал в команду абсолютно здоровым.
«Если я его выпустил, значит, с ним все было в порядке, иначе бы я его не использовал. К тому же это другое бедро, он не чувствовал ничего серьезного. Он был в хорошей форме. К сожалению для него, это случилось с ним, но могло случиться и с другим игроком. Я его выпустил, потому что с медицинской точки зрения проблем не было», — говорил он на пресс-конференции.
Затем L'Equipe ознакомился с письмом «ПСЖ» от 4 сентября, направленным руководству Федерации футбола Франции. На двух страницах парижане привели примеры игроков, получивших повреждения в сборной, и выразили сожаление по поводу отсутствия предварительных консультаций с клубом. Они потребовали ввести протокол взаимодействия между своими врачами и медицинским штабом национальной команды.
Посмотрим, чем теперь завершится история с травмой Барколя.
Роман Кольцов