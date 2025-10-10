Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Футболисты сборной Англии разгромили валлийцев в товарищеском матче

Сборная Англии разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная Англии по футболу крупно обыграла команду Уэльса в товарищеском матче.

Встреча прошла в четверг на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (3-я минута), Олли Уоткинс (11) и Букайо Сака (20).

Сборная Англии забила три мяча в стартовые 20 минут впервые с отборочного матча Евро-1988 против сборной Югославии (4:1), который состоялся 11 ноября 1987 года.

На следующей неделе обе команды проведут матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Сборная Уэльса 13 октября примет команду Бельгии, а на следующий день сборная Англии на выезде встретится с командой Латвии.