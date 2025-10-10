Футболисты сборной Англии разгромили валлийцев в товарищеском матче

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная Англии по футболу крупно обыграла команду Уэльса в товарищеском матче.
Встреча прошла в четверг на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (3-я минута), Олли Уоткинс (11) и Букайо Сака (20).
Сборная Англии забила три мяча в стартовые 20 минут впервые с отборочного матча Евро-1988 против сборной Югославии (4:1), который состоялся 11 ноября 1987 года.
На следующей неделе обе команды проведут матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Сборная Уэльса 13 октября примет команду Бельгии, а на следующий день сборная Англии на выезде встретится с командой Латвии.