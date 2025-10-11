Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

По его информации, Мбаппе не примет участия в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против «Вильярреала» он получил точно такую же травму.