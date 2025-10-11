Ричмонд
Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

По информации агентства AFP, капитан сборной Франции не примет участия в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит предстоящий матч против команды Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на тренерский штаб.

По его информации, Мбаппе не примет участия в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против «Вильярреала» он получил точно такую же травму.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

