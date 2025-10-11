Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.81
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.32
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.11
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.75
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.49
П2
5.60

Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Футболист Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы и не примет участия в квалификационном матче чемпионата мира 2026 года против команды Исландии 13 октября, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).

В пятницу сборная Франции обыграла команду Азербайджана со счетом 3:0 в рамках отбора на чемпионат мира. Мбаппе вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил гол и был заменен на 83-й минуте из-за травмы. Ранее нападающий «Реала» травмировал лодыжку в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». После игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что 26-летнему Мбаппе предстоит пройти медицинское обследование.

«Мбаппе не примет участия в матче против сборной Исландии в понедельник из-за травмы правой лодыжки. Дешам подтвердил его отсутствие. Мбаппе отпущен в свой клуб и не будет заменен», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах в различных турнирах, в которых забил 14 мячей. Француз с девятью голами является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Ла Лиги.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Азербайджан
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
10.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Айхан Аббасов
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Юго Экитике)
45+2′
Адриен Рабьо
(Килиан Мбаппе)
69′
Флориан Товен
(Тео Эрнандез)
84′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
2
Мало Гюсто
22
Тео Эрнандез
17
Вильям Салиба
4
Дайот Упамекано
19
Кефрен Тюрам
7
Кингсли Коман
79′
18
Кристофер Нкунку
9
Юго Экитике
79′
13
Жан-Филипп Матета
11
Майкл Олисе
70′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
83′
20
Флориан Товен
14
Адриен Рабьо
63′
70′
12
Магнес Аклиуш
Азербайджан
1
Шахрудин Магомедалиев
3
Эльвин Джафаргулиев
4
Бахлул Мустафазаде
14
Эльвин Бадалов
5
Антон Кривоцюк
8
Эмин Махмудов
21
Гисмат Алиев
70′
2
Рахиль Маммадов
17
Турал Байрамов
26′
78′
16
Рахман Дашдамиров
11
Рустам Ахмедзаде
52′
61′
22
Муса Гурбанлы
10
Махир Эмрели
70′
19
Нариман Ахундзаде
15
Абдулах Хайбулаев
78′
6
Мурад Хачаев
Статистика
Франция
Азербайджан
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
33
1
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
10
0
Фолы
8
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти