МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы и не примет участия в квалификационном матче чемпионата мира 2026 года против команды Исландии 13 октября, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).
В пятницу сборная Франции обыграла команду Азербайджана со счетом 3:0 в рамках отбора на чемпионат мира. Мбаппе вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил гол и был заменен на 83-й минуте из-за травмы. Ранее нападающий «Реала» травмировал лодыжку в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». После игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что 26-летнему Мбаппе предстоит пройти медицинское обследование.
«Мбаппе не примет участия в матче против сборной Исландии в понедельник из-за травмы правой лодыжки. Дешам подтвердил его отсутствие. Мбаппе отпущен в свой клуб и не будет заменен», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах в различных турнирах, в которых забил 14 мячей. Француз с девятью голами является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Ла Лиги.
Дидье Дешам
Айхан Аббасов
Килиан Мбаппе
(Юго Экитике)
45+2′
Адриен Рабьо
(Килиан Мбаппе)
69′
Флориан Товен
(Тео Эрнандез)
84′
16
Майк Меньян
2
Мало Гюсто
22
Тео Эрнандез
17
Вильям Салиба
4
Дайот Упамекано
19
Кефрен Тюрам
7
Кингсли Коман
79′
18
Кристофер Нкунку
9
Юго Экитике
79′
13
Жан-Филипп Матета
11
Майкл Олисе
70′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
83′
20
Флориан Товен
14
Адриен Рабьо
63′
70′
12
Магнес Аклиуш
1
Шахрудин Магомедалиев
3
Эльвин Джафаргулиев
4
Бахлул Мустафазаде
14
Эльвин Бадалов
5
Антон Кривоцюк
8
Эмин Махмудов
21
Гисмат Алиев
70′
2
Рахиль Маммадов
17
Турал Байрамов
26′
78′
16
Рахман Дашдамиров
11
Рустам Ахмедзаде
52′
61′
22
Муса Гурбанлы
10
Махир Эмрели
70′
19
Нариман Ахундзаде
15
Абдулах Хайбулаев
78′
6
Мурад Хачаев
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти