Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы

В пятницу сборная Франции обыграла команду Азербайджана со счетом 3:0 в рамках отбора на чемпионат мира. Мбаппе вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил гол и был заменен на 83-й минуте из-за травмы. Ранее нападающий «Реала» травмировал лодыжку в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». После игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что 26-летнему Мбаппе предстоит пройти медицинское обследование.