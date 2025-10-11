Дуглас Сантос должен поехать на ЧМ-2026. В него верит Анчелотти, а у Бразилии кризис фланговых защитников

Та история очень показательна, потому что Бразилия и Анчелотти нуждались друг в друге. Одним требовался иностранный тренер с именем, потому что даже лучшие местные специалисты не могли добиться, чтобы футболисты из «Реала», «Барселоны» и других европейских топ-клубов играли в национальной команде на том же уровне. Итальянцу же перед уходом на пенсию нужен был интересный и амбициозный проект. Это ведь действительно круто — не думать о клубном бюджете и потолке зарплат, а приглашать в команду тех, кого тыхочешь! Практически перенесенный в реальность футбольный симулятор, где все ограничения — национальность, а выбор на некоторых позициях позволяет прикидывать в уме три-четыре различных варианта без потери качества.