Дуглас Сантос должен поехать на ЧМ-2026. В него верит Анчелотти, а у Бразилии кризис фланговых защитников

Новый контракт
Отборочный турнир ЧМ-2026 в Южной Америке финишировал еще в сентябре, и второй месяц осени Бразилия встретила в азиатском турне. А там первая же игра превратилась в настоящий карнавал, и крепкая корейская сборная на глазах собственных болельщиков оказалась гостем на чужом празднике жизни. 5:0 — это было даже жестко по отношению к Сон Хын Мину и его партнерам по команде, однако Винисиус Жуниор и Родриго, которого пробуют на позиции «десятки», поймали вдохновение под началом любимого тренера; а Эстевао кайфовал в родной бразильской стихии.
Это было в пятницу днем по московскому времени, а к вечеру в Бразилии уже вовсю обсуждали будущее Карло Анчелотти. Если верить источникам Globo, итальянец еще до мирового первенства может получить новый контракт, срок которого будет рассчитан до ЧМ-2030. Якобы интерес к сотрудничеству проявляют как 66-летний специалист, так и федерация. Что интересно, приглашавшего итальянца в Бразилию Эдналдо Родригеса суд отстранил от должности президента на третий день работы Карло. Но, как уверяли бразильские инсайдеры, оппоненты скандального чиновника еще в процессе переговоров выходили на Анчелотти и дали понять: у него будет полная поддержка при любом развитии событий.
Та история очень показательна, потому что Бразилия и Анчелотти нуждались друг в друге. Одним требовался иностранный тренер с именем, потому что даже лучшие местные специалисты не могли добиться, чтобы футболисты из «Реала», «Барселоны» и других европейских топ-клубов играли в национальной команде на том же уровне. Итальянцу же перед уходом на пенсию нужен был интересный и амбициозный проект. Это ведь действительно круто — не думать о клубном бюджете и потолке зарплат, а приглашать в команду тех, кого тыхочешь! Практически перенесенный в реальность футбольный симулятор, где все ограничения — национальность, а выбор на некоторых позициях позволяет прикидывать в уме три-четыре различных варианта без потери качества.
Винисиус, Родриго, Рафинья, Эстевао, Габриэл Мартинелли, Антони, Савиньо… Как при таком выборе регулярно получает вызовы и игровое время зенитовец Луис Энрике — тема для отдельного исследования. А если говорить серьезно, то еще при прежнем штабе вингер, будучи игроком «Ботафого», показал — он готов вцепиться зубами в любой шанс и приносить пользу, даже если ему отвели всего несколько минут. Анчелотти впервые вызвал Энрике на сентябрьские игры и дал ему менее получаса против Чили (3:0). Этого хватило, чтобы принять участие в нескольких ярких атаках, едва не забить самому и ассистировать Лукасу Пакета.
«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически и фантастически играет один в один. Он изменил игру за счет своей свежести. Футболист с такими качествами, когда он свеж, а остальные устали, меняет ход игры. Для сборной важно иметь такого футболиста», — не жалел тогда комплиментов Анчелотти.
Сантос уже завоевывал золото
Впрочем, будем объективны. Нынешний главный тренер на собственном опыте убедился в том, о чем Бразилия знала давно. Энрике начал вызывать в сборную еще Доривал Жуниор, и в октябре 2024-го вингер, получив суммарно 44 минуты в играх с Чили и Перу, записал на свой счет два гола (один победный) и результативную передачу. До травмы сохранял позиции в сборной и пока не оправдывающий надежд в «Зените» Жерсон.
А вот вызов Дугласа Сантоса, которому пришлось возвращать бразильское спортивное гражданство, — находка Анчелотти. Итальянец, не будучи большим поклонником экспериментов, прекрасно понимает — у него не так много времени, чтобы наиграть состав перед ЧМ. Поэтому в сборную сразу вернулся Каземиро, а на левый фланг обороны в дебютном матче тренера с Эквадором (0:0) отправился не игравший за национальную команду после ЧМ-2022 Алекс Сандро, который в январе отметит свой 35-й день рождения. 31-летний Сантос в сравнении с бывшим игроком «Ювентуса» — почти молодой.
Впрочем, ни в коем случае не умаляя заслуг капитана «Зенита», нельзя не затронуть тему кризиса жанра. Страна, которая подарила мировому футболу Роберто Карлоса, Марсело и Кафу, испытывает с латералями не меньшие проблемы, чем с центральными нападающими, среди которых и близко не видно наследников Роналдо. Эксперты как-то пригласили порассуждать на данную тему Кафу — и тот, так и не найдя точного ответа, признал: в стране просто разучились готовить фланговых защитников.
И если справа у Анчелотти кроме ветерана Данилу есть прогрессирующий в «Монако» Вандерсон и перешедший в «Рому» за 25 миллионов евро Уэсли, то слева Сантос практически безальтернативен. Сандро после двух июньских игр в сборную не вызывали, а еще один одноклубник Александра Головина — Кайю Энрике — в своем текущем состоянии (оно неизменно почти полтора года) лишь игрок ротации. Зато зенитовский капитан явно убедил Анчелотти во время первого знакомства и матча с чилийцами. Против Кореи Сантос тоже вышел в старте.
Очевидно, что шансы поехать на ЧМ-2026 растут. Анчелотти ведь говорил, что состав на турнир он уже наметил. Еще итальянец напоминает о том, что Бразилия не была чемпионом мира уже 24 года, и подчеркивает: «Время пришло». А Сантос, если кто-то забыл, был одним из тех, кто подарил своей стране праздник — первое футбольное золото Олимпиады в Рио-2016. В той сборной вместе с Дугласом были Рафинья, Маркиньос, Габриэл Жезус и Неймар, в глазах которого после решающего пенальти в финале появились самые искренние в его жизни слезы. Повторится ли история будущим летом? Узнаем через восемь месяцев.
Автор: Андрей Кузичев